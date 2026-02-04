Reacții din PSD, PNL și USR după ce UDMR a cerut scăderea taxelor și impozitelor locale / „Această coaliție își neagă propriile măsuri”

Partidul condus de Kelemen Hunor vrea scăderea impozitelor și taxelor locale chiar și cu până la 50%, un demers cu surse din PSD spun că ar fi de acord. O voce din conducerea PNL critică, însă, aceste declarații și spune că măsurile au fost agreate în coalițieși nu se poate pune problema de modificarea unor măsuri care au produs deja efecte.

HotNews, alături de alți jurnaliști, a cerut Guvernului pe grupul de presă un punct de vedere din partea premierului privind propunerea UDMR. Până la publicarea articolului, instituția nu a răspuns.

Președintele UDMR Kelemen Hunor a spus marți seara la Digi24 că a avut deja o conversație cu Ilie Bolojan despre propunerea sa, iar premierul i-a cerut „timp de gândire”.

Ce vrea UDMR să se întâmple cu taxele și impozitele locale

UDMR cere coaliției de guvernare ca în cazul taxelor și impozitelor locale să existe o serie de modificări: „Între limita inferioară și cea superioară cerută de Guvern primarii să aibă posibilitatea, până la aprobarea bugetului, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%. Cei care sunt cota minimă n-au unde să coboare”.

Potrivit lui Kelemen Hunor, este vorba în primul rând de mașini, fiindcă au fost eliminate anumite facilități pentru mașinile hibrid, și de clădirile pentru care creșterea a fost mult mai mare decât cea preconizată.

PSD: „E o idee rațională”

Surse din conducerea PSD spun că ideea UDMR nu este una rea, dar că este nevoie de o discuție în coaliție pentru a discuta concret propunerea partidului condus de Kelemen Hunor.

„Este o idee rațională, care merită discutată în coaliție”, au declarat surse din conducerea PSD pentru HotNews.

Poziția PSD vine în contextul în care tot în coaliție s-a luat anul trecut decizia privind creșterea taxelor și impozitelor locale. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, pe 1 septembrie 2025, cu susținerea partidelor din coaliție, privind aceste creșteri.

Reacție dură din PNL: „Toate aceste lucruri s-au discutat în coaliție, unde UDMR are colegi în cabinet”

Surse din conducerea PNL, care nu au vrut să le fie dat numele, având în vedere că nu există încă o decizie clară a partidului despre ce va face în contextul cererii UDMR, spun că solicitarea este una „surprinzătoare”: „Toate aceste lucruri s-au discutat în coaliție, unde UDMR are colegi în cabinet, pe administrație, domnul Cseke Attila, și vicepremier, pe domnul Tanczos Barna”.

„Mi-e greu să cred că acești oameni nu și-au dat acordul la pachetul de măsuri care a vizat modificarea codului fiscal cu implicații pe administrație și nu au știut de impact sau nu au comunicat cu domnul Kelemen Hunor”, au declarat surse din PNL pentru HotNews.

Situații precum aceasta au mai fost și când PSD a criticat introducerea CASS pentru mame, veterani sau majorarea normei didactice, spun aceleași surse din partidul condus de Ilie Bolojan: „Totul nu este despre un protest sau altul, ci dacă această coaliție își neagă propriile măsuri. Atunci, fiecare partener din coaliție trebuie să spună dacă mai are sens să mergem înainte sau nu”.

PNL: „Măsurile au produs deja efecte”

Reprezentanții PNL explică faptul că dacă partidele aflate la guvernare renunță la ce au agreat și adoptat până acum înseamnă că „am înșelat alte categorii sau că toate măsurile luate vor fi repuse la starea de dinainte la un moment dat”.

„Este greu de crezut că măsuri adoptate să fie întoarse mai ales când și-au produs efectele. Ca să nu mai spunem că aceasta era o obligație asumată prin PNRR (creșterea cuantumului taxelor locale), pe care guvernul anterior a amânat-o pentru că era anul electoral 2024 și apoi 2025. Deci acest Guvern a trebuit și trebuie să ia decizii pe care România le-a asumat, mai ales când tot aceleași partide au agreat asta”, subliniază surse din PNL.

USR: „Transferăm niște datorii de astăzi către generațiile următoare”

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, spune că partidul său este deschis la discuții după propunerea UDMR, dar că formațiunea politică condusă de Kelemen Hunor ar fi trebuit să vină și cu o soluție concretă privind deficitul bugetar.

„Cred că orice propunere de scădere a veniturilor sau de creșterea cheltuielilor trebuie să fie mereu însoțită și de o propunere despre cum poate și făcută, fără să crească totuși deficitul. Ideea că amânăm și mai transferăm niște datorii de astăzi către generațiile următoare nu are cum să funcționeze”, a declarat, într-un dialog cu HotNews, Cristian Seidler.

El spune că USR susține în continuare ideea că măsurile de redresare bugetară trebuiau începute cu limitarea cheltuielilor statului: „Aici, e adevărat, suntem încă în întârziere față de cetățeni cu promisul pachet 3 referitor la administrația publică locală și centrală”.

„Dar ne așteptăm la o analiză serioasă. Luând în considerare gradul de suportabilitate a populației, absolut de acord, și la propunerea unei alternative. Doar să spui că asta nu-i bine, e un prim pas, dar trebuie văzut și cum ar fi bine să se întâmple. Sigur, cu niște calcule, dacă vorbim despre o analiză serioasă, cu niște calcule foarte concrete, cu cifre care trebuie să fie puse pe masă inclusiv de Ministerul Finanțelor. Și cadrul discuției trebuie să fie în coaliție, pentru că în coaliție s-a luat decizia inițială, toată lumea a sprijinit pachetul”, a explicat reprezentantul USR.

„Niciunde nu e festival de aplauze după mărirea impozitelor și taxelor locale”

Seidler spune că în ultima ședință a coaliției subiectul taxelor și impozitelor locale nu s-a aflat printre temele despre care s-a discutat.

„Niciunde nu e festival de aplauze după mărirea impozitelor și taxelor locale. Știm foarte clar, că avem și noi feedback-ul ăsta din teritoriu. Dar întrebarea este dacă am decis ceva, dacă decidem să modificăm acel ceva, cum facem? Dacă soluția este să nu cheltui mai mult din buzunarul stâng, dar să cheltui mai mult din buzunarul drept, per total n-am rezolvat problema. Dacă nu cheltui mai mult nici din stângul, nici din dreptul, dar cheltui din buzunarul fiicei mele, iarăși n-am rezolvat problema, de fapt”, a explicat reprezentantul USR.

Cristian Seidler a mai adăugat că este nevoie de o analiză „serioasă” și decizia luată de coaliție în urma acesteia să fie clar explicată oamenilor.