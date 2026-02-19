Prima reacție critică din coaliția de guvernare după ce Nicușor Dan a participat la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Rezultatul nu este respectul, ci umilința”

Nicușor Dan în timpul discursului din cadrul reuniunii Consiliului de Pace de la Washington. Captură foto: White House

„Inutilă și goală de conținut”, așa caracterizează senatoarea PSD Victoria Stoiciu deplasarea președintelui Nicușor Dan la Washington pentru a participa la primul summit al Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Stoiciu spune că deși l-a susținut pe Dan pentru a câștiga alegerile prezidențiale, în cele nouă luni de mandat ale președintelui și-a pierdut încrederea în el.

Victoria Stoiciu este prima politiciană din coaliția de guvernare care critică decizia lui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace. Luni, HotNews a vorbit cu parlamentari de la PSD, PNL și USR despre vizita lui Nicușor Dan la Washington, iar toți au spus că decizia de a participa a fost una corectă.

Și reprezentații AUR au spus, întrebați de HotNews, că este bine că „suntem reprezentați acolo”.

„Marele licurici”

Victoria Stoiciu a scris joi seara pe Facebook, după ce prima reuniune a Consiliului pentru Pace s-a încheiat, că a ezitat inițial să comenteze prezența lui Nicușor Dan la Washington, „sperând că poate există un plan, o negociere pregătită în avans”.

„Dar această fotografie (n. red.: cu ordinea celor care au luat cuvântul în timpul summitului) și folosirea apelativului de «prim-ministru» demonstrează cât de inutilă și goală de conținut este participarea lui Nicușor Dan la parodia cu nume pompos. A fost o mișcare hazardată, complet neapreciată de «marele licurici» și încărcată cu potențiale costuri greu de calculat, mai ales în relația cu partenerii noștri europeni”, a scris Stoiciu.

Ea spune că în acest moment câștigul diplomatic pare nul: „Sper să mă înșel. Dar pare ca și cum în clasă ar intra un bătăuș care îi ia la țintă pe toți băieții cu ochi verzi, iar tu, fiind exact un băiat cu ochi verzi și deci ținta perfectă, încerci cu disperare să îi intri în grații. Rezultatul nu este respectul, ci umilința”.

Victoria Stoiciu amintește de un alt moment în care crede că Nicușor Dan a greșit

Senatoarea PSD consideră că în acest moment strategia de a fi „și, și”, referire la SUA și Uniunea Europeană, „nu mai funcționează”.

„Nu poți capta bunăvoința celor care îți sunt ostili pe față, fie că vorbim de electoratul suveranist, fie de actori internaționali imprevizibili. Nivelul de polarizare este mult prea mare, taberele sunt deja clar trasate și este imposibil să mai joci la două capete fără să te prăbușești între ele”, susține ea.

Victoria Stoiciu spune că „speranța că, marșând pe teme suveraniste, poți recupera o parte din votanții acestora s-a dovedit a fi o iluzie deșartă”.

„Singurii care au capitalizat pe acest subiect au fost partidele extremiste. Legea Vexler nu ar fi devenit niciodată un subiect de dispută atat de amplu dacă președintele nu ar fi trimis-o la CCR și apoi, în ciuda opiniei acesteia, înapoi în Parlament pentru reexaminare. Astăzi, acest subiect există și alimentează discursul radical strict din cauza lui Nicușor Dan”, spune senatoarea.

„Nu poți cădea la pace cu extremiștii”

Victoria Stoiciu crede că în urma vizitei lui Nicușor Dan în SUA vor profita „tot extremiștii”, cu referire la partidele de dreapta radicală din România, ca AUR și SOS România.

„Tot extremiștii vor fi cei care vor profita acum de pe urma acestei participări externe, convingându-și propriul public că ei sunt adevărații preferați și că oricine altcineva este tratat cu desconsiderare la Washington. Scriu aceste rânduri cu multă tristețe, pentru că m-am numărat printre cei care l-au susținut pe Nicușor Dan, sperând că va stăvili valul neo-fascist ce pare să cuprindă politica românească. Astăzi, mă îndoiesc de acest lucru. Și nu sunt singura. Din păcate”, a scris Stoiciu.

Din punctul ei de vedere, „lecția e clară”: „Nu poți cădea la pace cu extremiștii”.

„Și nu poți concura cu ei pe propriul lor culoar. Este un avertisment pentru TOȚI actorii politici care se bazează pe astfel de strategii. A încerca să le furi temele nu face decât să le legitimezi discursul. E ca și cum ai deszăpezi pârtia pe care va schia, nestingherit, chiar adversarul tău”, a concluzionat senatoarea PSD.