Prima reacție de la Anca Alexandrescu după ce Georgescu a anunțat că nu susține pe nimeni

Anca Alexandrescu, alături de Călin Georgescu la un miting în martie 2025 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

La trei ore după ce Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că nu o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei, jurnalista de la Realitatea Plus a venit cu o reacție pe pagina ei de Facebook.

„Eu sunt Anca si nimic nu ma va opri!”, a scris scurt Anca Alexandrescu, într-un mesaj postat în noaptea de duminică spre luni, pe pagina ei de Facebook.

Reacția ei a venit la trei ore după ce fostul candidat la președinția României Călin Georgescu a contestat legimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei și a îndeamnat electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

„Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna”, a transmis Georgescu, într-un mesaj video postat duminică seară pe pagina sa de Facebook.

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, a anunțat pe 28 octombrie că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei.

Călin Georgescu a fost o prezență constantă în emisiunea ei, iar în luna august, Georgescu își exprima susținerea pentru Anca Alexandrescu.

AUR, condus de George Simion, va decide luni, în ședința Consiliului Național de Conducere, dacă o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei.