Prima ședință CSAT cu noii miniștri, pentru „implicațiile de securitate” generate de incidentele de la Marea Neagră

Nicușor Dan a convocat o ședință a CSAT pentru joi, 22 octombrie, la o zi după instalarea oficială a Cabinetului Luca Niculescu, anunță Administrația Prezidențială. Este prima reuniune a Consiliului de Apărare cu noii miniștri.

Ședința Consiliului Superior al Apărare a Țării (CSAT) va avea loc joi, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, conform anunțului Administrației Prezidențiale.

În centrul discuțiilor din ședință vor fi incidentele cu drone de la Marea Neagră.

„În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurilor de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României. În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, scrie în mesajul oficial.

Întrunirea CSAT vine în contextul în care, joia trecută, Nicușor Dan, și premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră ca urmare a ultimelor incidente în care nave comerciale au fost scufundate de drone.

Întâlnirea dintre cei trei oficiali a venit după o serie de incidente în Marea Neagră în care nave comerciale au fost lovite de drone. La finalul întâlnirii, Nicușor Dan a spus că este „nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare” cu privire la incidentele din Marea Neagră.

Cine va face parte acum din CSAT

Odată cu instalarea noului Guvern, componența CSAT este următoarea: