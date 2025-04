Prima țară care folosește pe scară largă inteligența artificială, într-un conflict armat

Israel a folosit conflictul din Gaza pentru a testa tehnologii militare bazate pe inteligență artificială, scrie The New York Times. Sistemele, dezvoltate de Unitatea 8200 și de rezerviști din marile companii tech, au adus avantaje tactice, dar și erori grave, soldate cu victime civile, notează publicația americană.

La sfârșitul lui 2023, serviciile de informații israeliene aveau o misiune urgentă: să-l găsească și să-l elimine pe Ibrahim Biari, comandant de top al Hamas implicat în atacurile devastatoare din 7 octombrie. Cum nu reușeau să-i dea de urmă în rețeaua subterană de tuneluri din Gaza, israelienii au apelat la un nou instrument: o tehnologie militară îmbunătățită cu inteligență artificială.

Dezvoltată inițial cu un deceniu în urmă, dar nefolosită anterior în luptă, tehnologia a fost rapid adaptată de inginerii din Unitatea 8200 – echivalentul israelian al NSA (n.r. agenția americană specializată în interceptarea comunicațiilor și supraveghere electronică), scrie The New York Times.

Integrarea A.I. a permis interceptarea apelurilor lui Biari și localizarea aproximativă a acestuia. Pe baza acestor date, în 31 octombrie 2023 Israelul a lansat un atac aerian care l-a ucis pe Biari, dar și peste 125 de civili, potrivit Airwars, un ONG britanic de monitorizare a conflictelor, notează sursa citată.

Inovație accelerată în condiții de criză

Potrivit oficialilor israelieni și americani intervievați sub protecția anonimatului de către The New York Times, războiul a accelerat testarea și folosirea tehnologiilor A.I. în domeniul militar. În ultimele 18 luni, Israelul a combinat inteligența artificială cu recunoașterea facială pentru a identifica persoane rănite sau cu fețe parțial acoperite, a folosit A.I. pentru selectarea țintelor de atac aerian și a dezvoltat un model lingvistic arab pentru analiza rapidă a mesajelor și postărilor din rețelele sociale.

Aceste inovații au fost realizate prin colaborarea dintre soldați activi din Unitatea 8200 și rezerviști angajați la companii precum Google, Microsoft și Meta, reuniți într-un hub de inovație numit „The Studio”.

Erori, dileme etice și victime colaterale

​Dar folosirea rapidă a acestor tehnologii a dus și la erori: identificări greșite, arestări abuzive și decese ale civililor. Oficialii recunosc că, uneori, recunoașterea facială a dat greș, provocând detenții nejustificate, iar chatbot-ul în arabă a întâmpinat dificultăți în interpretarea unor expresii și a jargonului cotidian.

Hadas Lorber, directoarea Institutului pentru Cercetare Aplicată în Inteligență Artificială Responsabilă din Israel, avertizează că A.I. „necesită mecanisme clare de control” și că deciziile finale „trebuie să rămână în mâinile oamenilor”, mai scrie sursa citată.

O purtătoare de cuvânt a armatei israeliene a declarat că nu poate comenta asupra tehnologiilor utilizate din cauza „naturii confidențiale” a acestora, dar a subliniat angajamentul Israelului pentru utilizarea „legală și responsabilă” a datelor.

Războiul viitorului, în fază de testare

Oficialii europeni și americani citați de The New York Times spun că Israelul este prima țară care folosește pe scară largă inteligența artificială în lupte reale, oferind o previzualizare a viitorului războiului. De la drone capabile să urmărească ținte în mișcare cu precizie letală, până la algoritmi de selecție a țintelor umane, tehnologiile testate în Gaza ar putea redefini regulile confruntărilor armate în anii ce vin.

Dar, așa cum arată și cazul Biari, avantajele tactice obținute cu ajutorul A.I. vin la pachet cu riscuri uriașe pentru civili – și ridică întrebări etice fundamentale la care răspunsurile întârzie să apară, conchide sursa citată.