Deputatul PNL de Vaslui, Andrei Teslariu, a declarat, într-un dialog cu HotNews, că a purtat negocieri cu Guvernul Niculescu pentru a obține funcția de subprefect de Vaslui pentru o liberală.

Mariana Elisabeta Cătănescu a demisionat din partid în preziua numirii în funcția de subprefect.

Deputatul care i-a negociat postul descrie cum a obțininut funcția acesteia de la Guvernul format în mare parte de PSD.



Aflat la primul mandat de deputat, Andrei Teslariu a ajuns în Parlament fiind ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) la Vaslui. În mai anul trecut, și-a anunțat trecerea la PNL, susținând la acea vreme că România are nevoie de un partid de „centru-drepata”.

Deputatul Andrei-Ionuț Teslariu. Foto: David Bularca / HotNews

Teslariu este cunoscut în PNL ca fiind un apropiat al grupării anti-Bolojan. S-a numărat printre parlamentarii liberali care s-au poziționat în favoarea Guvernului Adrian Veștea, dar în noaptea votului s-a răzgândit, potrivit relatărilor HotNews.

Cine este liberala numită subprefect de Vaslui

Deputatul Adrian Teslariu este cel care a negociat cu Guvernul Niculescu funcția de subprefect de Vaslui pentru o liberală, conform spuselor lui.

Este vorba de educatoarea Mariana Elisabeta Cătănescu, fost inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui timp de cinci ani (2020-2025) și consilier local PNL în municipiul Huși.

Contactată de HotNews vineri, după ce a fost numită în funcție, Cătănescu a declarat că a fost susținută pentru a ajunge la Prefectura Vaslui de către deputatul Teslariu.

Ea a precizat că joi și-a dat demisia din funcția de consilier local, pentru că este incompatibilă cu cea de subprefect, și a renunțat la calitatea de membru de partid.

„Chiar dacă nu o cere Codul Administrativ, am considerat că așa este mai bine. Mă regăsesc în continuare în doctrina liberală, sunt un om de dreapta”, a declarat Mariana Cătănescu pentru HotNews, subliniind că este onorată să fie prima femeie numită subprefect la Vaslui.

Pe lângă Mariana Cătănescu, vineri, Guvernul a numit în funcție alți opt subprefecți. Printre aceștia, și fostul prefect liberal de Galați George Toderașc. Acesta a ocupat funcția de prefect la Galați până în 12 noiembrie.

Pe lista subprefecților se găsesc și trei membri ai Partidului Mișcarea Populară. Fostul ministru al Finanțelor, Gheorghe Ialomițianu, președintele PMP Brașov, a fost numit subprefect la Brașov, Adrian Mihăiță Todoran, la Maramureș, iar Robert Eugen Muzsic la Hunedoara.

Negocierile

Deputatul liberal Andrei Teslariu a vorbit despre negocierile purtate cu Guvernul Niculescu pentru funcția de subprefect de Vaslui. El spune că atât el, cât și colegii care nu împărtășesc politica conducerii PNL își doresc să fie la guvernare.

În dialogul cu HotNews, el a precizat că nu a negociat cu oameni din PSD, ci cu persoane „din partea domnului prim-ministru”.

HotNews: Dumneavoastră în ce calitate ați participat la negocieri? Reprezentați un partid care se află în opoziție.

Andrei Teslariu: Da, de acord.



– În ce calitate ați participat la negocieri?

– Am participat la negocieri în calitate de deputat.



– Dar sunteți reprezentantul unui partid din opoziție…

– Eu nu reprezint partidul, domnul președinte al PNL Vaslui reprezintă partidul.



– Sunteți deputat PNL

– Într-adevăr, este o situație un pic atipică. Ideea că o parte din parlamentarii PNL nu este de acord cu opoziția este cunoscută. Eu consider că scopul unui politician este să meargă în campanie, să aibă un plan pentru oameni, iar când ajunge în Parlament să intre la Guvernare. Mi se pare absurd să nu își dorești să fii la guvernare.



– Sunt mai mulți lideri liberali care au discutat cu reprezentanții Guvernului despre numiri la prefecturi?

– Nu pot să vă dau detalii.

– De ce? Sunt informații de interes public.

– Din moment ce sunt mai multe persoane care au fost implicate în discuții, nu pot să vă dau detalii despre ce… Am spus ceea ce ține de mine.

„Am fost respins total de actuala conducere”

– Ați mers singur la negocieri, colegii cunoscuți ca fiind parte din gruparea anti-Bolojan vă susțin?

– În politică nu ești singuratic. Bineînțeles că am vorbit cu colegii care au aceleași opinii ca mine. La negocieri am discutat individual. Sunt convins că au fost și alții. Ați observat și dumneavoastră că au mai fost și alte numiri ale unor liberali. Este evident că au fost și alții.



– Credeți că vor fi repercusiuni pentru că ați negociat fără mandat funcții?

– Eu când am venit în PNL am venit cu deschidere maximă, nu am avut niciun fel de solicitare de funcții. Am venit doar să construim ceva ok la PNL Vaslui pentru că tot timpul erau disensiuni. Am vrut să facem o echipă, dar am fost respins total de actuala conducere

– De la partid vi s-au cerut explicații?

– Nu. Nu am fost contactat de nimeni.

– Cum ați descrie atmosfera în PNL?

– Aia pe care o vedeți în presă în fiecare zi. Nu este niciun secret. Sunt o parte din colegi care și-ar fi dorit ca toată atmosfera să fie mai normală, fiecare să-și spună punctul de vedere, să le fie respectate opiniile, nu doar să li se impună lucruri. Vrem democrație, te numești partid liberal și sunt colegi care sunt marginalizați doar pentru că părerea lor nu coincide cu cea a președintelui partidului. Nu este ok.

Reacția PNL

Oficialii PNL spun că liberalii care au acceptat funcții în noul Guvern nu mai reprezintă partidul.

„Dacă au acceptat funcții în ciuda deciziei partidului, înseamnă că au trecut la PSD și că vor reprezenta guvernul PSD în teritoriu”, a precizat Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal.