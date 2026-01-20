Primar din județul Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor / A încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren agricol

Primarul comunei Izvoarele din județul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut marți de DIICOT într-un dosar vizând infracțiunile de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. În urmă cu o zi au avut loc percheziții la locuința acestuia și la sediul primăriei.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 46 de ani, după ce ancheta a arătat că, în perioada august–septembrie 2025, acesta ar fi solicitat, în cadrul unor conversații online, unei minore de 13 ani să producă și să îi transmită imagini în ipostaze sexuale explicite, prin intermediul unei rețele sociale. De asemenea, inculpatul i-ar fi trimis victimei materiale pornografice.

Procurorii mai susțin că, în luna ianuarie 2026, inculpatul, împreună cu o altă persoană, ar fi încercat să îi determine pe părinții minorei să nu sesizeze organele de urmărire penală sau instanța civilă și să își retragă ori să nu dea declarații într-o cauză penală sau civilă, oferindu-le în schimb un teren agricol.

Primarul a fost vizat săptămâna trecută de un ordin de protecție emis de Judecătoria Giurgiu împotriva acestuia, la cererea familiei unei minore de 13 ani. Părinții fetei l-au acuzat pe acesta că primarul ar fi abordat-o pe minoră și i-ar fi făcut propuneri indecente, însoțite de imagini cu tentă sexuală.

Edilul a recunoscut, printr-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare, că în cursul lunilor august și septembrie de anul trecut ar fi intrat în contact online cu fata respectivă, însă fără a cunoaște vârsta acesteia, potrivit Agerpres.

Ordin de protecție, emis la cererea familiei minorei

Potrivit organizației Centrul Filia, primarul a început să vorbească cu fata pe Snapchat. În timpul conversațiilor fata i-a spus că are 13 ani. Edilul îi cerea imagini cu ea dezbrăcată, i-a propus să se întâlnească și i-a trimis fotografii cu conținut sexual.

„Am văzut o schimbare la copil, din punctul meu de vedere în rău. Nu mai era același copil zâmbitor, deschis. Am luat telefonul și i-am spus că nu-i mai dau telefonul. Să mi-l deblocheze. Am găsit poze cu domnul primar. Poze indecente, mesaje, unde îi cerea să se dezbrace, să se întâlnească”, a povestit mama fetei pentru Observator.

Potrivit aceleiași surse, părinții îl acuză pe edil că a încercat să le cumpere tăcerea. „A început să facă presiuni asupra noastră. A trimis diverse persoane la noi acasă să ne roage să îl iertăm și să acceptăm ceea ce ne oferă el”, a mai spus mama.

Primarul comunei Izvoarele a declarat că a trimis poza din greșeală.

„S-a trimis o poză indecentă din greșeală. Nu a mea. Era o poză dintr-o aplicație. Cu tehnologia cu care trăim astăzi, din păcate pe unii ne depășește. Mai cădem și în anumite capcane. Eu am căzut într-o capcană, neștiind că acestă persoane este minoră”, a spus și edilul.