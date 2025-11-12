Primar din Neamţ, reţinut de DNA pentru luare de mită. Mai mulţi funcţionari ai primăriei au fost reţinuţi şi ei

Primarul comunei Zărneşti din judeţul Neamţ, Filip Ioan, a fost reţinut de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită. El ar fi primit bani, bunuri şi servicii de la oameni de afaceri pentru încheierea de contracte pentru diferite lucrări. De exemplu, administratorul unei firme care urma să reabiliteze trotuarele din localitate i-ar fi construit o casă pe care primarul ar fi vândut-o cu 150.000 de euro. De la acelaşi administrator ar fi cerut jumătate din profitul pe care urma să-l realizeze prin primirea contractului, arată News.ro. Mai mulţi funcţionari ai primăriei sunt vizaţi în dosar şi au fost reţinuţi şi ei.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Bacău au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu 11 şi 12 noiembrie 2025, a următorilor inculpaţi:

FILIP IOAN, primar al comunei Zăneşti judeţul Neamţ, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită (3 infracţiuni dintre care una în formă continuată) şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite (2 infracţiuni),

ANDRIEŞ ANDREI-SEBASTIAN, consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziţii publice al Primăriei Zăneşti, pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite,

MARIN FLORENTINA, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zăneşti, pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite,

M.N., administrator al S.C. Termoizoconstruct S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite şi dare de mită.

De asemenea, procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, faţă de inculpaţii S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., S.C. LEI ÎN INSTALAŢII S.R.L. şi S.C.C., administrator al acestei din urmă societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi dare de mită.

Acuzațiile procurorilor DNA

„În perioada aprilie – sfârşitul anului 2023, în condiţiile derulării contractului constând în «Reparaţii şi extindere trotuare în comuna Zăneşti, jud. Neamţ», în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul unei societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obţinut în legătură cu contractul menţionat anterior, pentru încheierea, derularea în bune condiţii şi decontarea lucrărilor respective”, a transmis miercuri seară DNA.

În aceeaşi perioadă, primarul ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafaţă de teren ce aparţine familiei acestuia, situată pe raza comunei Zăneşti, construcţie ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 – 50.000 de euro.

„Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro”, precizează procurorii.

De asemenea, potrivit DNA, la data de 25 martie 2025, a fost încheiat contractul de achiziţie publică între U.A.T. Zăneşti, în calitate de beneficiar şi S.C. LEI IN INSTALAŢII S.R.L., în calitate de executant, ce avea ca obiectiv ”Lucrările de construcţii Amenajare Parc Cămin Cultural în sat Zăneşti, comuna Zănesti, Neamţ” în valoare totală de 476.205,64 lei (fără TVA).

„În perioada iunie – octombrie 2025, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins şi primit de la inculpatul S.C.C., administrator al S.C. LEI IN INSTALAŢII S.R.L., suma de aproximativ 50.000 de lei şi foloase constând în servicii de lucrări de instalaţii estimate la aproximativ 6.000 – 8.000 de lei pentru atribuirea şi derularea în bune condiţii a contractului respectiv. Anterior, în acelaşi context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins şi primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea şi decontarea contractului de „Servicii de proiectare amenajări spaţii publice” privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA”, arată DNA.

În executarea contractului respectiv, conform cerinţelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentaţia tehnică şi devizul general al investiţiei, fiind supradimensionate costurile şi fiind stabilite valori necorespunzătoare realităţii, acţiune care ar fi avut drept consecinţă crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective.

„La data de 11 august 2025 s-a încheiat contractul de execuţie lucrări între Şcoala Gimnazială nr. 1 Zăneşti, ca autoritate contractantă şi S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., reprezentată de inculpatul M.N., având ca obiect „Reabilitare faţadă Grădiniţa nr. 1 loc. Zăneşti, jud. Neamţ”, valoarea contractului fiind de 449.962,98 lei (fără TVA)”, se mai arată în comunicatul procurorilor.

De asemenea, în perioada august – octombrie 2025, Filip Ioan ar fi pretins şi primit de la administratorul S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., suma de aproximativ 70.000 de lei pentru atribuirea şi derularea în bune condiţii a contractului respectiv.

„În perioadele menţionate anterior, inculpaţii Andrieş Andrei-Sebastian şi Marin Florentina, acţionând în înţelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentaţiile de achiziţie, astfel încât cele două contracte menţionate mai sus să fie încheiate cu cele două societăţi comerciale. Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, cu toate că avea cunoştinţă de faptul că situaţiile de lucrări ar fi fost supraevaluate şi că procedurile de achiziţii ar fi fost fraudate, producând astfel un prejudiciu U.A.T. Zăneşti în cuantum total de 926.168,62 (fără TVA), precum şi un folos necuvenit celor două societăţi comerciale”, arată procurorii DNA.

Primarul va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.