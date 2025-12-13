FOTO Momentul în care o primărie a fost prinsă de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri

Imagine din dronă cu un utilaj care îngroapă deșeuri. Sursa foto: Facebook / Diana Buzoianu

Primăria comunei Ciumeghiu din județul Bihor a fost amendată cu 70.000 de lei, iar un buldozer închiriat de administrația locală a fost confiscat, după ce a fost surprins cu ajutorul unei drone în timp ce era folosit pentru gestionarea ilegală a deșeurilor pe un câmp din zonă, a anunțat sâmbătă ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, utilajul era folosit pentru depozitarea ilegală a deșeurilor din materiale plastice, textile și vegetale, în proximitatea unui drum agricol. În mod legal, aceste deșeuri ar fi trebuit sortate, eliminate sau reciclate.

Ministra Mediului precizează că este vorba despre depozitări masive de deșeuri, întinse pe o suprafață de aproximativ două hectare.

„Ca urmare a celor constatate, buldozerul a fost confiscat, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 70.000 de lei”, a transmis Diana Buzoianu.

Totodată, în sarcina unității administrativ-teritoriale Ciumeghiu a fost impusă măsura salubrizării zonei în care a fost descoperită depozitarea clandestină a deșeurilor.

„Felicit reprezentanții Gărzii de Mediu pentru această acțiune și pentru că au început deja să folosească dronele pentru a identifica infracțiunile sau contravențiile de mediu!”, a conchis Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Dronele Gărzii Naţionale de Mediu au fost achiziționate din PNRR. Fotografiile și filmările realizate pe teren de acestea pot fi folosite ca probe în instanță, prevede o Ordonanţă de Urgenţă adoptată pe 18 septembrie.

Garda de Mediu a făcut primul control cu drone la 15 octombrie în satul ilfovean Sintești de lângă București, devenit celebru pentru arderile ilegale de deșeuri.