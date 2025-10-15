Primul control cu dronele Gărzii de Mediu la Sintești, celebru pentru arderile de deșeuri. Buzoianu: „Imaginile vor fi probe în dosar”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că miercuri a avut loc la Sinteşti, satul ilfovean de lângă București devenit celebru pentru arderile ilegale de deșeuri, primul control la care au fost folosite dronele Gărzii de Mediu.

„Azi a avut loc prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de Mediu achiziționate prin PNRR. Imaginile preluate de drone vor fi probe în dosar. Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deșeuri trebuie să suporte consecințele”, a transmis Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Dronele Gărzii Naţionale de Mediu au fost achiziționate din PNRR. Fotografiile și filmările realizate pe teren de acestea pot fi folosite ca probe în instanță, prevede o Ordonanţă de Urgenţă adoptată pe 18 septembrie.

La acțiunea din Sintești participă aproximativ 120 de persoane din Garda de Mediu, Jandarmeria Română și IPJ Ilfov.

Pe teren sunt 33 de comisari, cu 10 autoturisme și cu sprijinul a 67 de lucrători din cadrul IJJ Ilfov și Gruparea de Jandarmi Ploiești.

„Două echipaje ale Poliției Rutiere precum și 6 echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, respectiv 18 polițiști, sprijină de asemenea acțiunea”, mai spune ministra Mediului.