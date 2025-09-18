Filmările Gărzii de Mediu vor fi probe în instanţă, anunță ministra Mediului: „Infractorii care ne otrăvesc aerul nu mai trebuie să scape”

Comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, împreună cu Poliția și Jandarmeria, descind în localitatea Sărulești din județul Călărași, pentru identificarea și sancționarea activităților ilegale din domeniul gestionării deșeurilor, joi 22 septembrie 2022. Inquam Photos / George Călin

Ordonanţa de Urgenţă pentru ca fotografiile și filmările realizate pe teren de Garda Națională de Mediu să poată fi folosite ca probe în instanță a fost adoptată joi în ședința de Guvern, a anunțat ministra Mediului Diana Buzoianu.

„Infractorii care ne otrăvesc aerul, apa, solul nu mai trebuie să scape printre degete autorităţilor! Astăzi a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă care va face posibil să fie folosite ca probe în instanţă toate filmările şi imaginile surprinse de reprezentanţii Gărzii de Mediu pe teren”, a anunțat Diana Buzoianu, citată de News.ro.

„Românii pierd deja ani din viaţă din cauza unor şmecheri care se îmbogăţesc, otrăvindu-ne pe noi toţi. Schimbăm asta!”, a subliniat Buzoianu.

Ce prevede măsura

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, acest act normativ reglementează utilizarea dotărilor şi echipamentelor achiziţionate de Garda Naţională de Mediu în proiectul „Echipamente de monitorizare şi control pentru Garda Naţională de Mediu”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu termen de implementare 31 decembrie 2025, prin efectuarea a minim 400 de controale cu dotările noi achiziţionate.

În acest sens, acţiunile comisarilor şi personalului Gărzii Naţionale de Mediu în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate şi fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate.

Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă.

Drone, camere video pentru bord, achiziționate din PNRR

„Dotarea comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu cu echipamente digitale pentru activităţile de monitorizare şi control al gestionării deşeurilor este prevăzută în cadrul Jalonului 56 din PNRR. Operaţionalizarea echipamentelor pentru comisariatele Gărzii de Mediu pentru activităţi de monitorizare şi control al gestionării deşeurilor va conduce creşterea gradului de trasabilitate a deşeurilor, o vizibilitate a deşeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deşeuri şi, implicit, reducerea cantităţilor de deşeuri transportate ilegal”, precizează Ministerul Mediului.

În cadrul proiectului, au fost achiziţionate: 1 sistem integrat TIC, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 271 de camere video de bord, 16 vehicule aeriene fără pilot, 8 vehicule utilitare echipate cu comunicaţii radio pentru transportul echipamentelor de monitorizare, 709 camere video purtate pe corp.