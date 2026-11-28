Primarul liberal al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că PNL și USR trebuie să propună candidați comuni la viitoarele alegeri locale din București și din alte municipii, deoarece „este esențial” să câștigi acest scrutin în perspectiva alegerilor parlamentare.

Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, a fost întrebat, la Digi24, în ediția difuzată sâmbătă a emisiunii „În fața ta”, dacă PNL şi USR vor avea candidaţi comuni la primăriile de sector şi la Primăria Capitalei.

„Este esenţial. Este esenţial şi vă explic de ce. Să mă audă liberalii şi USR-iştii. Una este când pleci în alegeri într-un singur tur de la 17%, 20%, 25%, şi alta este când pleci la 35-40%. Dacă nu facem o alianţă în Bucureşti, nu reuşim să facem în marile municipii din ţară”, a declarat liberalul, citat de News.ro.

În opinia sa, „este esențial” să câștigi alegerile locale pentru a câștiga alegerile naționale.

„Şi dacă nu se face în Bucureşti o astfel de alianţă, nu se va face nici în ţară”, a continuat edilul.

„Nu vom reuși peste tot”

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a spus există „oraşe în care liberalii şi USR-iştii se urăsc sincer şi dezinteresat”.

„Sunt locuri în care ne vom înţelege, sunt locuri în care ei se urăsc sincer şi dezinteresat. Sunt oraşe în care liberalii şi USR-iştii se urăsc sincer şi dezinteresat. Şi nu vom reuşi peste tot. Este esenţial să reuşim în Bucureşti pentru a putea cere acest lucru fiecare în partidul lui la cât mai multe municipii din ţară. Eu cred că putem face o figură foarte bună în 2028, dacă suntem coerenţi şi dacă facem un proiect care chiar să fie o alternativă”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

În această lună, liderul USR vorbise, de asemenea, despre o alianță electorală cu PNL, o potențială „alternativă de forță” la PSD și AUR.

Dominic Fritz a mai spus atunci că invitația la construirea unui „pol reformist” este adresată tuturor forțelor din societate, fie ele civice sau politice, „care își doresc o altă Românie și care văd acel pericol, ca PSD și AUR să acapareze și mai mult toată puterea și, prin asta, să sărăcească și mai mult această țară”.