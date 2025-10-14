Primarul poreclit după un cunoscut personaj de desene animate și-a dat demisia pentru a candida la alegerile prezidențiale din Peru

Rafael López Aliaga, primarul capitalei peruane Lima, și-a dat luni demisia din funcție pentru a deveni primul candidat la alegerile prezidențiale de anul viitor, în timp ce țara sud-americană traversează o nouă criză politică după o schimbare bruscă de guvern, relatează Reuters.

López Aliaga, politician conservator, om de afaceri și fost membru al organizației catolice „Opus Dei”, și-a semnat demisia într-o ceremonie în fața Consiliului Municipal din Lima, urmărind astfel să candideze pentru a doua oară consecutiv la președinție.

El este singurul politician care, în această etapă timpurie a cursei pentru alegerile ce vor avea loc în aprilie 2026, este cotat la două cifre în sondaje – cu 10% din intențiile de vot, potrivit celui mai recent sondaj Ipsos.

Peste o treime dintre alegătorii peruani, 39%, rămân indeciși.

Toți candidații trebuie să demisioneze din funcțiile publice dacă vor să candideze la președinție în Peru

Cunoscut sub porecla „Porky” printre locuitorii care consideră că seamănă cu personajul de desene animate Porky Pig, López Aliaga și-a asumat această poreclă, folosind un porc drept mascotă personală și aducând adesea animalul la evenimente publice.

#DePlaneta | Porky renuncia a alcaldía de Lima para buscar presidencia de Perú



El alcalde ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga, renunció este lunes a su cargo para ser candidato a la presidencia de Perú en la elección del 12 de abril.



Clic: ⬇️https://t.co/o3By6GkpbT pic.twitter.com/ftCzjId4ta — Diario El Salvador (@elsalvador) October 14, 2025

După anunțul lui Aliaga, guvernatorul regiunii nord-vestice La Libertad, omul de afaceri milionar César Acuña, și-a anunțat de asemenea demisia pentru a candida la alegerile generale din 2026.

Acuña este cotat în sondaje cu 2% din intenția de vot.

Conform legii peruane, toți oficialii trebuie să demisioneze cu șase luni înainte de alegeri și au termen până la 23 decembrie pentru a-și înregistra oficial candidatura la Juriul Național al Alegerilor.

Alegerile generale au fost programate pentru 12 aprilie anul viitor.

Nou cutremur politic în țara sud-americană

Partidul Renovación Popular („Reînnoirea Populară”) al lui López Aliaga s-a numărat printre formațiunile de dreapta care au sprijinit-o pe fosta președintă Dina Boluarte, însă joia trecută a susținut o nouă moțiune de înlăturare a acesteia din funcție. Câteva ore mai târziu, parlamentarii Congresului au votat în unanimitate demiterea ei.

Boluarte, în vârstă de 63 de ani, era profund detestată în Peru, având o cotă de aprobare între 2% și 4%, după acuzațiile potrivit cărora ar fi profitat în mod ilegal de funcția sa și că este responsabilă pentru reprimarea violentă a unor manifestații în favoarea predecesorului ei.

Ea a fost înlocuită de președintele Congresului, José Jeri, aflat următorul în linia de succesiune, deoarece Boluarte nu avea un vicepreședinte.

Comisia electorală din Peru a aprobat până acum 39 de partide și alianțe din întreg spectrul politic pentru a desemna candidați, pregătind terenul pentru o nouă campanie electorală polarizată în regiune.

Demiterea Dinei Boluarte a făcut ca Peru să aibă, în medie, un președinte și jumătate pe an din 2018 încoace.

Trei foști președinți ai țării se află în prezent în închisoare.