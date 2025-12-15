Primele concluzii ale legiștilor, după deshumarea Rodicăi Stănoiu

Rezultatele preliminare ale necropsiei arată că în cazul fostei ministre a Justiției, deshumtă luni, „nu există nimic care să indice o suspiciune de agresiune”, au declarat pentru HotNews surse judiciare.

Conform surselor citate, nu există leziuni care să indice o legătură de cauzalitate cu moartea Rodicăi Stănoiu. Acestea sunt concluziile preliminare ale legiștilor, după necropsie, care nu este însă încheiată, fiind așteptate în continuare rezultatele unor analize de laborator.

„Procurorul de caz va decide ce se va întâmpla mai departe cu ancheta, deschisă pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic”, au declarat pentru HotNews sursele judiciare citate.

Ancheta în acest caz este coordonată de Parchetul Tribunalului Ilfov, iar Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, printr-o decizie a unui procuror, pentru a-i fi făcută necropsia.

Procurorii s-au autosesizat în acest caz în urma controverselor apărute în spațiul public privind decesul Rodicăi Stănoiu, 86 de ani.

Surse judiciare citate de TVR spun că fosta ministră a fost internată la un spital din Bucureşti cu câteva zile înainte de deces, că avea urme vizibile de lovituri la cap şi în zona ochilor, dar şi că ar fi fost externată pe semnătură de către partenerul său de viață.

Rodica Stănoiu a murit în 3 decembrie.

Începând cu 1996, Rodica Stănoiu a avut trei mandate de senator. Timp de patru ani, între 2000 și 2004, a fost ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase.