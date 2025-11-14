Primele decizii privind străzile din Sectorul 3 construite peste conducte de gaze. „Situația nu e roz”, spune prefectul Capitalei/ Robert Negoiță, absent de la ședință

Autoritățile vor institui limite de viteză și vor interzice accesul utilajelor mari pe cele 11 drumuri din Sectorul 3 asfaltate peste magistrale de gaze, a explicat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, într-o declarație pentru HotNews. El a subliniat că zona este un pericol public .

Situația a fost făcută publică de o investigație Recorder care a arătat că la ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz.

Primele măsuri au fost luate vineri într-o ședință la care au participat reprezentanți ai Transgaz, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea deputatul PNL de București Andrei Baciu. Absent de la această ședință a fost primarul sectorului 3, Robert Negoiță.

„Nu a participat și nu a înaintat niciun motiv pentru care nu a participat. Au fost niște reprezentanți din partea Primăriei Sectorului 3”, a spus prefectul Capitalei. Robert Negoiță nu a putut fi contactat de HotNews pentru a explica motivul pentru care nu a mers la ședința de vineri.

Prefectul Capitalei: „Pentru majoritatea străzilor construite nu s-au putut prezenta autorizații de construire”

Întrebat de HotNews care a fost concluzia ședinței, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a spus că „situația nu e roz”, amintind că „este un pericol acolo”.

„Din păcate nu am apucat să analizăm toate documentele, pentru că ni le-au furnizat în ședință efectiv, dar pentru majoritatea străzilor construite nu s-au putut prezenta autorizații de construire”, a spus Nistor.

Mai departe, urmează o nouă întâlnire a autorităților, luni, chiar pe străzile construite în mod ilegal.

„O să facem o întâlnire fizic, pe teren, luni, și cu cei de la Transgaz, și cu ISU, și cu Primăria Sectorului 3, ca să ne explice și cei de la Transgaz, tehnic, care sunt problemele și tot ce se întâmplă. Ne-au propus deja niște soluții de punere în siguranță și mai departe, după ce vom analiza toate datele pe care le-am primit, pe termen scurt trebuie să punem în siguranță, pe termen lung trebuie să ne asigurăm că nu se mai întâmplă și cei care au făcut lucrurile astea să fie trași la răspundere”, a explicat prefectul Bucureștiului.

Pe termen lung, este nevoie de distrugerea străzilor, punerea în siguranță a țevilor de gaze și ulterior refacerea drumurilor, susține Andrei Nistor.

„Punerea în siguranță înseamnă să se pună peste țevile respective niște inele protectoare, practic un înveliș. Trebuie spart în zona respectivă și refăcut. Dar asta o să dureze un pic. Pe termen scurt o să instituim o limită mai mică de viteză, de 30 de km la oră, și o să interzicem oricărui utilaj greu să circule pe acolo, chiar dacă în zonă, știm, sunt și șantiere în lucru”, a explicat Nistor.

Deputat de București: „Lucrurile sunt mai grave decât s-a știut până acum”

La discuția de vineri de la Prefectura București a participat și deputatul PNL Andrei Baciu. El spune că „lucrurile sunt mai grave decât s-a știut până acum”.

Discuțiile de vineri „au fost purtate, în principal, pe două planuri”, spune Baciu: cele legate de cauzele care au dus la această situație și soluțiile existente.

„Rolul meu, în calitate de deputat de București, a fost acela să mă asigur că vocea oamenilor din Sectorul 3 este ascultată și că o problemă foarte gravă și foarte serioasă este luată în seamă. Și cred că, prin toate demersurile din ultima săptămână, am reușit acest lucru: să provoc această întâlnire să se întâmple și ca instituțiile statului să se pună cu toții la aceeași masă, să ia o decizie și să rezolve problema oamenilor și a cetățenilor din zonă”, a spus deputatul.

Despre absența primarului Robert Negoiță deputatul Andrei Baciu a spus că este „regretabil că, în ceasul al doisprezecelea, primarul Negoiță nu a dorit să participe și nu a dorit să dea dovadă de minimă atenție și responsabilitate față de nevoile oamenilor”.

Drumurile construite ilegal au fost descoperite de Recorder

Potrivit unei investigații Recorder, la ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz.

După publicarea investigației, în cadrul uneia dintre întâlnirile regulate pe care le are cu cetățenii din Sectorul 3, Robert Negoiță a fost luat la întrebări de locuitorii îngrijorați de riscul unor posibile fisuri ale conductelor care să ducă la o tragedie.

„Au venit aici cu o temă și nu mă lasă să vorbesc”, spune Negoiță despre cei care-l întrebau, potrivit filmării postate pe Facebook. „Drumurile astea au fost aici dintotdeauna”, spune Negoiță, moment în care este întrerupt de cetățeni care îi spun „nu e adevărat, a fost porumb, stau aici de atâția ani.”

„Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla e plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava pentru că nu este nici a mea nici a dumneavoastră”, spune Negoiță în timp ce unii cetățeni încep să râdă.