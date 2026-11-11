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Actualitate

Primele hiper-centre de date AI din România. Vor consuma energie cât tot Bucureștiul într-o zi de caniculă, dar permanent, zi și noapte

Florentina Cernat
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Autoritățile din România discută deja cu investitorii în mari centre de date AI, iar Transelectrica a emis avize tehnice de racordare pentru primele astfel de capacități. 

  • Vor fi centre care vor consuma „sute sau mii de MW”, spune Virgiliu Ivan, directorul Dispeceratului Energetic Național (DEN) din cadrul Transelectrica.