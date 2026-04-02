Primele imagini cu coiful de la Coțofenești după ce a fost recuperat

Coiftul de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate de autoritățile olandeze Foto: Profimedia

Coiful de aur de la Coțofenești a fost recuperat, la 14 luni de la jaful de la Muzeul din Drents. Acum, autoritățile au prezentat și imagini cu tezaurul dacic.

Atât coiful de aur de la Coțofenești, cât și două brățări de aur au fost găsite intacte, au anunțat autoritățile olandeze. O a treia brățară este încă dată dispărută, au anunțat autoritățile olandeze, într-o conferință de presă în care au prezentat și coiful găsit.

„Au fost găsite îngropate” și „au fost învelite în prosop”, a declarat, anterior, pentru HotNews fostul director de la Muzeul de Istorie al României, Ernest Oberländer-Târnoveanu, care a fost concediat după jaf.

Coiful și cele trei brățări de aur au fost furate de la Muzeul Drents în dimineața zilei de 25 ianuarie a anului trecut. În urma jafului, România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru Coiful de la Coțofenești și brățările dacice.

Acum, urmează să fie stabilită starea artefactelor, a mai explicat fostul director de la Muzeul Național de Istorie.

„În cazul în care bunurile au fost recuperate, dar au suferit daune, din asigurare se va scădea costul restaurării. În acest moment, Ministerul Culturii și Ministerul de Finanțe, care au gestionat banii, vor trebui să ia măsurile necesare”, a explicat Ernest Oberlander-Târnoveanu.