Primele imagini de la carambolul devastator din Bulgaria: Zeci de vehicule zdrobite pe autostradă

Scene dramatice au fost surprinse marți pe o autostradă din sud-estul Bulgariei, unde aproximativ 50 de autoturisme și camioane s-au ciocnit în lanț, pe ambele sensuri de mers.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin 11 morți și zeci de răniți, anunță autoritățile, citate de Nova.bg.

Carambolul a avut loc în condiții de ceață densă, vizibilitatea fiind redusă la doar câteva zeci de metri, conform agenției de presă BTA.

Imaginile difuzate de presa locală arată mașini și camioane îngrămădite pe ambele părți ale drumului, multe dintre ele răsturnate, zdrobite sau ieșite de pe carosabil.

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