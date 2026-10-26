Primele imagini din „Odiseea” lui Elon Musk făcut de inteligența artificială: Cum arată clipul de 7 minute lansat de generatorul AI Grok

Clipul apare la câteva luni după ce Elon Musk a spus că platforma sa AI, Grok Imagine, va crea un film „fidel din punct de vedere istoric”, bazat pe poemul lui Homer.

Grok Imagine a lansat vineri, pe contul său de X, primul episod al adaptării promise a „Odiseei”, generată de IA, realizată în colaborare cu Wonder Studios, potrivit The A.V. Club.

Episodul prezintă un Odiseu melancolic care își ascute cuțitul și se rănește accidental, în timp ce soția sa, Penelopa, îi spune că trebuie să plece în expediție.

Odiseu și soldații săi pornesc spre Troia, hotărâți să fie prima armată care sparge zidurile orașului pentru a se răzbuna. Imaginile cu luptele împotriva troienilor alternează cu scene în care Telemah crește și se antrenează.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you’d like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

The A.V. Club notează că filmul creat de inteligența artificială Grok este „la fel de lipsit de inspirație pe cât era de așteptat”. Întregul ansamblu lasă mai degrabă impresia unui trailer fragmentat sau a unei secvențe de prezentare decât a unui lungmetraj coerent.

Musk se plânge de luni de zile de adaptarea cinematografică a „Odiseei” realizată de Christopher Nolan, care a încasat un miliard de dolari, chiar înainte ca filmul să fie lansat în vara aceasta.

De asemenea, CEO-ul SpaceX și Tesla a criticat alegerea Lupitei Nyong’o pentru rolul Elenei din Troia, deoarece aceasta „profanează” opera originală, și s-a plâns de zvonurile privind distribuirea lui Elliot Page în rolul lui Ahile. În final, Page a ajuns să-l interpreteze pe Sinon.

Christopher Nolan a rămas în mare parte indiferent în fața acestor reacții negative, deoarece are deja experiența discuțiilor cu fanii din perioada în care a regizat trilogia Batman. În plus, renumitul regizor nu este deloc deranjat de încercarea lui Musk de a face filme, scrie sursa citată.