Ce arată primele trei rezultate exit-poll de la alegerile din Israel

Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, este dat câștigător de rezultatele exit-poll ale alegerilor parlamentare din Israel, potrivit Times of Israel.

Cu toate acestea, nici tabăra prim-ministrului în exercițiu și nici adversarii săi nu au o cale clară către o majoritate pentru formarea unui guvern, notează publicația.

Conform rezultatelor exit-poll de la Channel 12, Likud a obținut 24 dintre cele 120 de mandate din Knesset. Yashar, formațiunea centristă de opoziție condusă de Gadi Eisenkot, este plasată la 22 de mandate.

Aceleași rezultate dau următoarele scoruri: B`Yashad – 12%, Lista Comună – 11%, Yisrael Beytenu – 9%, Democrații – 9%, Shas – 8%, Ra`am – 7%, Iudaismul Unificat al Torei – 6%, Otzma Yehudit – 6% și Sionismul Religios – 6%.

În aceste condiții, tabăra lui Netanyahu ar avea 50 de mandate în Knesset, sub cele 61 necesare pentru o majoritate. Blocul alcătuit de adversarii săi ar avea 52.

Se estimează că partidele arabe, care i se opun și ele actualului premier, dar nu fac parte din blocul sionist anti-Netanyahu, vor câștiga 18 de locuri în parlamentul israelian, ceea ce ar fi un record.

Rezultate exit-poll similare la Channel 13 și KAN

Rezultatele exit-poll de la Channel 13 plasează Likud la 25 de mandate, iar Yashar la 23.

Per total, conform acestor proiecții, blocul anti-Netanyahu ar câștiga 53 de locuri în parlament, iar tabăra cu orientări de dreapta și religioase, care îl susține pe prim-ministrul în exercițiu, ar obține 50.

În acest caz, partidele arabe sunt creditate cu 17 mandate.

Nici rezultatele exit-poll ale televiziunii publice Kan nu arată un câștigător clar al scrutinului de marți. Likud este la 25 de mandate, iar Yashar la 21.

Blocul anti-Netanyahu condus de Eisenkot ar urma să obțină 53 de mandate, față de cele 50 ale taberei lui Netanyahu.

Partidele conduse de arabi sunt plasate la 17 mandate și în proiecțiile prezentate de KAN.