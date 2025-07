Primele semne de disensiune între cei mai puternici oameni care conduc economia SUA: „Toți acești doctori în economie de acolo… nu știu exact ce fac ei”

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că întreaga Rezervă Federală (Fed), banca centrală a Statelor Unite trebuie examinată ca instituție și trebuie evaluat dacă a avut sau nu succes, relatează Reuters.

Într-un interviu acordat televiziunii financiare CNBC, Bessent a refuzat să comenteze un articol conform căruia l-ar fi sfătuit pe președintele Donald Trump să nu-l demită pe președintele Fed, Jerome Powell, spunând că aceasta ar fi o decizie care îi aparține președintelui.

În schimb, Bessent a afirmat că instituția ar trebui analizată și a invocat ceea ce el a descris drept „alarmismul legat de taxele vamale”.

Șeful Trezoreriei americane, care face parte din cabinetul lui Trump, a declarat că taxele vamale decise de acesta nu au generat, „practic niciun efect inflaționist”, în pofida avertismentelor repetate și vocale în acest sens formulate de Jerome Powell, președintele Rezervei Federale care funcționează independent, ca majoritatea băncilor centrale din jurul lumii.

„Cred că ceea ce trebuie să facem este să examinăm întreaga instituție a Rezervei Federale și să vedem dacă a avut succes”, a spus Bessent pentru CNBC, el adăugând că va susține un discurs principal la sediul băncii centrale americane luni seară, la deschiderea unei conferințe pe teme de reglementare.

„Dacă am vorbi despre Administrația Federală a Aviației și am fi avut atâtea greșeli, am fi revenit să analizăm cauzele. De ce s-a întâmplat asta?” a spus el, comparând Fed cu autoritatea de reglementare a siguranței aeronautice din SUA. „Toți acești doctori [în economie] de acolo… nu știu exact ce fac ei”, a mai spus Bessent, un fost bancher de investiții.

Jerome Powell, președintele Rezervei Federale (Banca Centrală a SUA), în centru, împreună cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în stânga. Foto: Jeff McIntosh / AP / Profimedia

Trump a lansat o rafală de critici la adresa președintelui Fed

Trump l-a criticat în mod repetat pe Powell, în termeni virulenți, și i-a cerut să demisioneze din cauza reticenței Rezervei Federale de a reduce dobânzile de referință, ceea ce ar stimula consumul și ar da un impuls de creștere economiei americane.

Însă Powell și Consiliul de Guvernatori al Fed sunt îngrijorați că reducerea dobânzilor ar genera noi presiuni inflaționiste în economie, după ani în care prețurile au crescut galopant în timpul pandemiei de COVID-19.

În ultimele zile, Trump a criticat și renovarea sediului Fed din Washington, un proiect în valoare de 2,5 miliarde de dolari care a depășit bugetul inițial, sugerând că ar putea exista fraude implicate și că acesta ar putea fi un motiv pentru demiterea lui Powell.

Powell a răspuns săptămâna trecută solicitărilor unui oficial al administrației Trump privind informații legate de depășirea bugetului. Președintele Fed a afirmat că proiectul este de mare amploare și implică o serie de îmbunătățiri privind siguranța, precum și lucrări de eliminare a materialelor periculoase.

Șeful Trezoreriei de la Washington a amintit că mandatul lui Powell se încheie anul viitor

Bessent a refuzat să comenteze predicțiile potrivit cărora piețele financiare americane ar putea să se prăbușească dacă Powell ar fi înlăturat.

Mandatul lui Powell ca președinte al Fed se încheie în mai 2026, deși el urmează să rămână în Consiliul de Guvernatori al băncii centrale a SUA până în ianuarie 2028.

Bessent a amintit în interviu că mandatul lui Powell se încheie în mai, adăugând că un alt post de guvernator va deveni vacant în ianuarie – o sugestie că o numire nouă ar putea schimba echilibrul de vot în cadrul Consiliului.

Sediul Fed din Washington, Foto: Graeme Sloan / ddp USA / Profimedia

De ce este importantă independența Fed inclusiv pentru guvernul american

În prezent, președintele Fed și ceilalți 6 membri care alcătuiesc Consiliul de Guvernatori al instituției sunt nominalizați de președintele SUA, iar apoi sunt audiați de Senat pentru confirmare.

Însă Fed se bucură de o independență operațională substanțială în ceea ce privește luarea deciziilor care exercită o influență uriașă asupra direcției economiei americane și a piețelor financiare din întreaga lume.

De exemplu, unul dintre lucrurile care susțin statutul dolarului ca valută de rezervă a lumii este abilitatea Fed de a stabili politica monetară fără niciun fel de ingerințe politice.

Acest statut în schimb este cheie pentru capacitatea aproape nelimitată a guvernului american de a se putea împrumuta pe piețele financiare internaționale la dobânzi mici, în pofida datoriei publice uriașe a SUA, în prezent de aproape 36 de trilioane de dolari.