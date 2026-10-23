Primele tone de motorină promise de Putin lui Trump sunt în drum spre SUA

Un petrolier care transportă 40.000 de tone metrice de motorină rusească se îndreaptă spre New York, potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim publicate vineri, în urma unui acord pe care președintele american Donald Trump l-a dezvăluit luna aceasta, relatează Reuters.

Trump a anunțat în mod surprinzător acordul privind importul de motorină rusească, ca parte a eforturilor sale de a reduce prețurile în creștere vertiginoasă ale motorinei înaintea alegerilor pentru Congres, programate pentru 3 noiembrie.

Trump a suspendat de asemenea aplicarea unor prevederi ale unei noi legi americane privind sancțiunile împotriva Rusiei și a amenințat Europa cu interzicerea exporturilor americane de motorină, dacă țările europene nu eliberează cantități mai mari din rezervele lor de urgență pentru a contribui la reducerea prețurilor.

Potrivit datelor privind transportul maritim furnizate de LSEG, petrolierul de dimensiuni medii „Agioi Fanendes”, sub pavilion maltez, a fost încărcat pe 22 octombrie cu 40.000 de tone metrice de motorină cu un conținut extrem de redus de sulf în portul rusesc Primorsk de la Marea Baltică. Nava este așteptată să ajungă în Statele Unite pe 7 noiembrie.

Prima încărcătură de produse petroliere rusești ce ajunge în SUA după 4 ani

Identitatea companiilor vânzătoare și cumpărătoare nu este deocamdată clară. Această încărcătură va fi prima importată de SUA de când fostul președinte Joe Biden a anunțat în 2022 interzicerea importurilor americane de petrol și produse petroliere din Rusia.

Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat că vor urma livrări suplimentare, în timp ce companiile rusești și americane negociază contractele pentru aceste livrări.

Kirill Dmitriev, emisarul președintelui Putin, care conduce și fondul suveran de investiții al Rusiei, a declarat săptămâna trecută că Departamentul Trezoreriei al SUA a solicitat fondului să ajute la soluționarea unor probleme complexe legate de plăți asociate acordului.

Acordul a presupus de asemenea ca Rusia să accepte ridicarea interdicției pe care a impus-o companiilor în ceea ce privește exporturile de motorină, măsură luată pentru a atenua penuria provocată de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor.

Câte tone de motorină așteaptă Trump de la Putin

Președintele SUA a anunțat pe 9 octombrie că Rusia va exporta imediat 300.000 de tone metrice, echivalentul a 2,25 milioane de barili, către SUA și piețele internaționale, urmând ca în noiembrie să livreze alte 500.000 de tone, iar „imediat după aceea”, încă un milion de tone.

Novak a declarat că Rusia va putea până la sfârșitul anului să își majoreze exporturile de motorină până la nivelurile obișnuite, de 3–3,5 milioane de tone pe lună.

Alte nave cu petrol pentru export au fost încărcate săptămâna trecută în portul rusesc Primorsk de la Marea Baltică, însă destinațiile lor finale nu sunt clare. Majoritatea petrolierelor indicau Gibraltarul, coasta atlantică sau Port Said drept destinații, potrivit datelor privind transportul maritim furnizate de LSEG.

De când Uniunea Europeană a impus în februarie 2023 un embargo total asupra importurilor de produse petroliere rusești, ca urmare a războiului din Ucraina, Rusia și-a exportat motorina în principal către Brazilia și Turcia, precum și către țări africane.