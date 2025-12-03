Primul anunț despre înmormântarea lui Artan. Detalii publicate de familie și trupa Partizan

Familia fondatorului trupelor Partizan și Timpuri noi au anunțat miercuri că sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Adrian Pleșcan, cunoscut ca Artan, va fi depus joi la capera unei biserici din Sectorul 3 al Capitalei.

„Cu tristețe și durere în suflet anunțăm ca înmormântarea va avea loc vineri la cimitirul Pantelimon 2 (ora încă nu a fost stabilită).

Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15,la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan ( în parcul Alexandru Ioan Cuza )”, se arată într-un mesaj publicat de apropiați pe contul de Facebook al artistului, dar și pe pagina trupei Partizan.

Artan, solistul trupei Partizan și fondatorul Timpuri Noi, s-a stins din viață marți la vârsta de 64 de ani.

Surse medicale au precizat, pentru News.ro, că Adrian Pleşca a murit la Spitalul Pantelimon din Bucureşti, în urma unui AVC.

„Voce extrem de cunoscută a rockului românesc, Artan a fost nu doar fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, ci a și activat în Corul Radio România, după cum povestea artistul pe 9 mai 2025”, scrie bucurestifm.ro.

Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Perfect (1992), Adeline (1998) și Umbrela (2011). Totodată, cea mai cunoscută piesă de la Partizan este „Fata mea” (2002).

Formația Partizan a publicat un scurt mesaj, pe pagina oficială de pe Facebook, în care scrie, deasupra unei fotografii care îl arată pe Artan: „Ne este foarte greu… Drum lin, suflet bun, coleg drag”.

Sursă foto: Dreamstime.com