Primul atac PSD la adresa lui Ciprian Ciucu de când a devenit primar general. „Există oricând opțiunea depunerii mandatului”

Liderul organizației PSD București și primarul sectorului 4, Daniel Băluță, l-a criticat pe primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu pentru postarea în care acesta spunea că PMB nu are bani „nici să treacă strada”. Băluță susine că Ciucu trebuia să știe încă din campanie de problemele orașului și să vină cu soluții, nu cu explicații, social-democratul amintindu-i edilului-șef al Capitalei că are la dispoziție soluția depunerii mandatului.

„Bucureștiul este un oraș complex, care are nevoie urgentă de soluții și nu de explicații kilometrice care, în fapt, arată incapacitatea de a gestiona lucrurile. Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”, scrie Daniel Băluță într-o postare publicată pe contul de Facebook al PSD București.

„Să declare public că nu are soluții”

Băluță spune că Ciucu știa care sunt problemele orașului de multă vreme și că este „absolut inadmisibil” ca primarul general să spună că nu poate face nimic în ce privește întreruperea furnizării căldurii pentru mii de bucureșteni.

„Să vii acum, la început de an, cu mesaje alarmiste despre faliment, fără să prezinți soluții concrete și asumate, înseamnă fie că fugi de responsabilitate, fie că, în campanie, ai punctat doar politic, știind că, în esență, nu ai viziunea necesară pentru a soluționa lucrurile. Este absolut inadmisibil ca, acum, la minus 15 grade afară, când de săptămâni bune mii de bucureșteni, oameni în vârstă sau tineri cu copii mici, stau în frig în apartamente și fără apă caldă, primarul general să țină lecții de contabilitate pe Facebook și să ne spună că nu poate face nimic”, continuă Băluță, referindu-se la postarea primarului general privind modul în care va cheltui banii pe care-i are la dispoziție în luna ianuarie.

„Dacă primarul general este deja depășit de ceea ce cunoștea, să declare public că nu are soluții și să dăm oportunitatea orașului să aibă un administrator care să știe ce are de făcut. Nu știu dacă bucureștenii mai așteaptă postări pe Facebook sau își doresc un administrator centrat pe soluții”, a încheiat liderul pesediștilor bucureșteni.

Ciucu: „Primăria nu are bani să treacă strada”

În cursul zilei de marți, primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că bugetul pe care îl are PMB în lua ianuarie este de 317.000.000 lei, ceea ce reprezintă 1/12 din bugetul pe anul trecut, în condițiile în care nu a fost aprobat încă bugetul de stat pe anul 2026.

„Pentru luna în curs am primit doar 317 milioane de lei. Să aveți o comparație, în anii anteriori, PMB a primit astfel:

358 mil, ianuarie 2022;

488 mil, ianuarie 2023;

551 mil, ianuarie 2024;

400 mil, ianuarie 2025.

Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook, adăugând că primăria trebuie să plătească obligații restante pentru a evita blocarea conturilor.

Comparație cu conturile politicienilor

Apoi Ciucu a explicat cum vor fi cheltuiți cei 317 milioane de lei.

„75 de mil. au mers doar pe salarii (12,5 apart propriu, restul la subordonate);

18 mil. pleacă la datoria publică (rate și dobânzi, credite facute de PMB de-a lungul timpului);

18 mil. se duc pe eșalonările din litigii (Constanda, Bomax și o corecție financiară pentru achiziția de tramvaie);

35 mil. sunt arieratele;

90 mil. dăm la STB pentru a-și plati salariile, pentru funcționare (piese etc.) și pentru a-și plăti rata la ANAF. Asta din datoria de 700 de milioane pe care o avem la STB. Doar pentru luna în curs ne-au cerut 163 de mil. pentru serviciul de transport public. Nu știu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu și contribuțiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă de va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim și care crește;

10 mil. merg pentru transportul public din Ilfov, din datoria de 21. mil pe care o avem. Mi se pare absurd ca PMB să plătească cca. 150 mil. pe an pentru transportul din Ilfov, dar acesta este un subiect pe care voi reveni după ce mă voi pune la punct cu toată politica de mobilitate “gândită” și aplicată în acest moment.

30 mil. merg la Termoenergetica. Au cerut dublu. Sper să se descurce din încasări. Salariile pe ianuarie vor fi plătite. Reamintesc că datoria publică pe care o avem la Termoenergetica este 590 de milioane. Și crește;

8.5 mil vor merge la copiii cu dizabilități ca stimulente (de fapt sunt ajutoare sociale, nu stiu de ce doamna Firea le-a numit, atunci când le-a decis, drept “stimulenete”). Și mă vor înjura adulții cu dizabilități, care nu și-au mai primit banii de la nivelul lunii martie 2024, care ar trebui să primescă și ei cca. 13 mil. pe lună. Ce să fac, nu am ce să fac, aceste ajutoare, nu sunt suportabile bugetar în acest moment;

6 mil. vor merge negereșit la iluminatul public, e iarnă, trebuie să plătim energia electrică și noaptea e lungă, nu putem opri iluminatul public;

3 mil. la riscul seismic, pentru că ne pleacă muncitorii din șantiere și e mai bine să finalizezi lucrările începute decât să le lași să se degradeze;

alte 3 mil. merg la Administrația Străzilor pentru a asigura funcționarea semaforizării și să aibă pentru reparațiile curente.”

„Și așa, din cei 317 mil. ne mai rămân cca. 20 de mil. (Absurd! Sunt politicieni care au mai mult prin conturi…) Și acești bani se vor evapora rapid în următoarele două săptămâni pentru că mă aștept la alte urgențe de care nu am aflat deja și să nu ni se mai blocheze din conturi”, a conchis Ciprian Ciucu.