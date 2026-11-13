Primul film major al lui Johnny Depp după scandalul care i-a ruinat cariera a apărut în cinematografe

În urmă cu patru ani, fani și critici ai lui Johnny Depp s-au îndreptat spre micul și liniștitul oraș Fairfax din statul american Virginia pentru a-l aclama sau huidui pe actor la procesul pentru defăimare intentat împotriva fostei soții Amber Heard. După un lung drum către izbăvire, noul film al lui Depp realizat cu un studio major de la Hollywood a ajuns vineri, 13 noiembrie, în sălile de cinema, scrie Variety.

Actorul acum în vârstă de 63 de ani interpretează rolul principal în „Ebenezer: A Christmas Carol”. Este o nouă adaptare a celebrei povești de Crăciun a lui Charles Dickens, despre un om de afaceri mizantrop care este vizitat de fantomele Crăciunului din trecut, prezent și viitor, într-o încercare de a se salva de la o viață de apoi plină de chinuri.

Depp le va urma în rolul clasic unor alți actori celebri precum Alastair Sim, Bill Murray și Jim Carrey. El și-a făcut o apariție surpriză în rol în luna iulie, la ediția de anul acesta a San Diego Comic-Con, după ce presa de la Hollywood aflase în octombrie anul trecut că acesta poartă negocieri cu studioul Paramount pentru a juca în noul film.

Analiștii box office-ului nu se așteaptă ca „Ebenezer” să producă un cutremur la box office, estimând că el va obține încasări de 20 de milioane de dolari în America de Nord și alte 20 de milioane de dolari pe piețele internaționale.

Chiar și așa, acestea ar fi suficient de mari să recupereze integral bugetul de producție de 38 de milioane de dolari al filmului încă din weekendul său de debut în cinematografe.

Studioul Paramount, care l-a finanțat și îl distribuie, mizează pe faptul că spectatorilor le-a fost dor de Depp, al cărui ultim rol într-o producție hollywoodiană datează din 2018, când a apărut în „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”.

Lungul drum al lui Johnny Depp către un nou film cu un studio major de la Hollywood

Warner Bros l-a constrâns în mod infam în 2020 să părăsească seria de filme „spin-off” din universul „Harry Potter”, după ce Depp a pierdut în Marea Britanie un proces pentru calomnie intentat împotriva tabloidului britanic The Sun, care îl numise pe actor „wife beater” (bătăuș de neveste).

Disney, care deține drepturile pentru popularele filme „Pirații din Caraibe”, s-a distanțat de asemenea de el și a exclus o revenire a sa în franciză, lucru care pare să se fi schimbat acum.

Asta s-a întâmplat abia la ceva timp după ce Depp a câștigat în vara lui 2022 procesul pentru defăimare intentat fostei sale soții, actrița Amber Heard, în Statele Unite.

Depp a fost practic ostracizat la Hollywood încă de la sfârșitul lui 2018, când Heard l-a acuzat, fără a-l numi direct, de abuz domestic într-un editorial de opinie publicat de Washington Post.

Însă Variety amintește că în timp ce Hollywood-ul a păstrat distanța față de el, Depp a rămas o figură populară în întreaga lume, primind premii pentru întreaga carieră și distincții omagiale din partea festivalurilor internaționale de film și păstrând un contract de promovare în valoare de 20 de milioane de dolari cu Dior.

Johnny Depp la ediția din 2023 a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, FOTO: Vianney Le Caer / AP / Profimedia

Fanii lui Johnny Depp au rămas alături de el

Pe marele ecran, a apărut în producții independente care nu au beneficiat de prea multă atenție la Hollywood, precum drama „Minamata” (2020) și filmul francez de epocă „Jeanne du Barry” (2023), iar în 2024 a regizat filmul biografic „Modì, Three Days on the Wing of Madness”.

Însă fanii lui Depp au fost foarte vocali pe rețelele de socializare, susținându-l pe actor în perioadele dificile ale carierei sale și mobilizându-se, într-un mod destul de bizar, în 2021, pentru a nominaliza „Minamata” la primul (și singurul) premiu Oscar acordat de public, la categoria favorită a fanilor.

Un studiu realizat în aprilie 2026 de National Research Group din SUA arată că fanii săi nu s-au întors niciodată împotriva lui. Participanții la sondaj l-au clasat pe Depp printre primii 10 actori – înaintea lui Tom Hanks, de exemplu – care „v-ar determina cel mai mult să vă doriți să vedeți un nou film la cinema în viitor”.

„Publicului nu-i pasă. El este în continuare unul dintre cele mai mari staruri de cinema de pe planetă”, a declarat pentru Variety Kevin Goetz, fondatorul și directorul executiv al companiei de cercetare a publicului Screen Engine/ASI.

Paramount a investit masiv în filmul ce marchează revenirea lui Johnny Depp

Având totuși în vedere lunga sa absență, studioul Paramount a adoptat inițial o abordare prudentă și a cheltuit 38 de milioane de dolari pentru producerea filmului „Ebenezer”.

Depp a fost plătit cu 5 milioane de dolari, o fracțiune din sumele pe care le-a încasat pentru filmele anterioare realizate de marile studiouri, cu promisiunea unor bonusuri condiționate de performanța filmului la box office.

Însă ulterior, pe măsură ce entuziasmul față de revenirea lui Depp a crescut, Paramount a cheltuit în jur de 50 de milioane de dolari pentru promovarea filmului, mai mult decât a costat realizarea sa.

„Ebenezer” este regizat de actorul și regizorul american Ti West, cunoscut pentru lungmetraje precum „Pearl” și „Maxxxine”, iar în el vor mai juca Sir Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough și Sam Claflin, printre alții.