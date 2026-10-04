VIDEO Johnny Depp e de nerecunoscut în primul său film de anvergură după ce a fost ostracizat de Hollywood

Au trecut opt ani de când Johnny Depp nu a mai jucat într-un film produs de un mare studio de la Hollywood, dar lucrurile sunt pe cale să se schimbe în curând. Paramount se pregătește de lansarea lungmetrajului „Ebenezer”, cu actorul american într-un rol clasic.

Actorul acum în vârstă de 63 de ani interpretează rolul principal în „Ebenezer: A Christmas Carol”. Este o nouă adaptare a celebrei povești de Crăciun a lui Charles Dickens, despre un om de afaceri mizantrop care este vizitat de fantomele Crăciunului din trecut, prezent și viitor, într-o încercare de a se salva de la o viață de apoi plină de chinuri.

Noul film „Ebenezer” va avea premiera în cinematografele din România în data de 13 noiembrie, concomitent cu premiera sa la nivel internațional, potrivit Cinemagia.

Depp le va urma în rolul clasic unor alți actori celebri precum Alastair Sim, Bill Murray și Jim Carrey. El și-a făcut o apariție surpriză în rol în luna iulie, la ediția de anul acesta a San Diego Comic-Con, după ce presa de la Hollywood aflase în octombrie anul trecut că acesta poartă negocieri cu studioul Paramount pentru a juca în noul film.

Paramount a lansat acum și primul trailer complet pentru filmul „Ebenezer”:

Sir Ian McKellen și Daisy Ridley, alături de Johnny Depp în noul film „Ebenezer”

„Ebenezer” este regizat de actorul și regizorul american Ti West, cunoscut pentru lungmetraje precum „Pearl” și „Maxxxine”, iar în el vor mai juca Sir Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough și Sam Claflin, printre alții.

Sir Ian McKellen a declarat că „s-a îndrăgostit de” Johnny Depp după ce au lucrat împreună la „Ebenezer”. „Este într-o formă extraordinar de bună”, declarat McKellen pentru revista Variety la premiera de la New York a unui alt film.

„Plin de energie, amuzant, ireverențios, serios – toate în același timp. A fost, de fapt, un adevărat festin al afecțiunii. M-am îndrăgostit de el. Este foarte atent și binevoitor cu colegii săi actori. [A fost] o atmosferă minunată pe platou”, a adăugat actorul britanic cel mai cunoscut pentru rolul lui Gandalf din „Stăpânul inelelor”. În noul film de Crăciun el joacă o fantomă.

Studioul Paramount a pus la dispoziție 38 de milioane de dolari pentru producția acestuia. Chiar dacă suma nu este la nivelul unui „blockbuster”, care poate costa pânâ la 200 de milioane de dolari, ea este una consistentă pentru orice film de Crăciun.

Johnny Depp, în 2018 la premiera filmului „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwd”, ultima sa colaborare cu un studio de anvergură de la Hollywood, FOTO: JSML / Backgrid UK / Profimedia

De ce a fost ostracizat Johnny Depp la Hollywood

„Ebenezer” marchează prima colaborare a lui Depp cu un mare studio de la Hollywood de la „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018) încoace.

Actorul a fost concediat din acea franciză după ce a pierdut un proces de calomnie împotriva tabloidului britanic The Sun, care îl acuzase de violență domestică în urma afirmațiilor făcute de fosta sa soție, actrița Amber Heard, într-un articol de opinie publicat de The Washington Post.

De atunci, Depp a jucat într-un număr redus de filme independente precum „Minamata” (2020) și „Jeanne du Barry” (2023). Cel din urmă, primul film al lui Depp în limba franceză, a fost o senzație la box office-ul din Franța, însă a avut parte doar de o lansare cinematografică limitată în Statele Unite și alte țări din jurul lumii.

Actorul veteran a filmat anul trecut și „Day Drinker”, un thriller produs de studioul Lionsgate care l-a reunit cu Penélope Cruz, colega sa de platou din mai multe filme, inclusiv „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. Filmul respectiv va apărea în cele din urmă anul viitor, deși Lionsgate intenționase inițial să îl lanseze în cinematografe în 2026.

Depp a fost ales să joace în aceste ultime filme abia după ce un juriu american a decis în cele din urmă în iunie 2022 că Amber Heard l-a defăimat prin acuzațiile pe care i le-a adus, într-un proces în care au apărut numeroase detalii intime privind relația lor. Juriul i-a ordonat actriței să îi plătească despăgubiri de 15 milioane de dolari, sumă redusă de instanță la 10,4 milioane.

Depp a acceptat în cele din urmă să primească doar un milion de dolari de la fosta sa soție, pe care i-a donat pentru cauze caritabile.