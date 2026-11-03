Johnny Depp a dezvăluit singurul motiv pentru care ar juca în următorul film „Pirații din Caraibe”

Johnny Depp a răspuns în sfârșit zvonurilor potrivit cărora ar urma să revină în rolul lui Jack Sparrow pentru un al șaselea film „Pirații din Caraibe”, o posibilitate pe care în trecut a exclus-o categoric, relatează revista Variety.

Depp jurase în 2022, după ce Disney a dezavuat legăturile cu el din cauza acuzațiilor de violență domestică formulate împotriva sa de actrița Amber Heard, fosta lui soție, că nu se va mai întoarce „niciodată” să joace în Pirații din Caraibe. Disney este gigantul american al divertismentului care deține drepturile de autor și produce franciza de filme cu pirați, care pot fi văzute în streaming pe Disney+.

Însă el a afirmat acum, într-un interviu acordat emisiunii Entertainment Tonight pentru promovarea viitorului său film „Ebenezer”, că își dorește să ajute franciza să se încheie cu un succes. El a adăugat și că nu ar refuza niciodată o solicitare venită din partea lui Jerry Bruckheimer, prietenul său și producătorul francizei „Pirații din Caraibe”.

„Dacă lucrurile sunt exact așa cum trebuie să fie în ceea ce privește felul în care vor duce la bun sfârșit franciza «Pirații»… singura implicare pe care mi-o doresc cu adevărat, sincer, este doar să-i ajut să încheie totul într-o notă mai bună”, a răspuns Depp după ce a fost întrebat dacă va lua parte la următorul film al francizei.

„Aș merge să lucrez cu [Jerry] Bruckheimer chiar mâine, pentru orice. Nu contează… dacă e Jerry, am încredere în el. Ne leagă o prietenie profundă”.

Deși producătorii de film sunt de regulă mai puțin cunoscuții decât regizorii, Bruckheimer este o legendă a Hollywood-ului, producând de-a lungul anilor filme ca „Crimson Tide”, „The Rock”, „Armageddon”, „Enemy of the State”, „Pearl Harbor”, „Black Hawk Down”, dar și francize ca „Beverly Hills Cop”, „Top Gun”, „Bad Boys” și „National Treasure”.

Lungul drum către realizarea următorului film „Pirații din Caraibe”

Drumul către realizarea celui de-al șaselea film al francizei este unul lung. Variety relata în vara anului 2020 că Disney se afla în fazele incipiente de dezvoltare a două lungmetraje „Pirații”: un „reboot” cu Margot Robbie în rol principal și un al șaselea film care să continue franciza originală.

În noiembrie 2022, Robbie a dezvăluit pentru Vanity Fair că șefii Disney nu sunt interesați de filmul propus de ea, cu o protagonistă de sex feminin, deși presa de la Hollywood a scris că ea este în continuare în cărți pentru celălalt proiect.

Ulterior, Bruckheimer a declarat pentru Entertainment Weekly în vara lui 2024 că scenaristul Jeff Nathanson (cel care a semnat scenariul filmului din 2017, „Răzbunarea lui Salazar”) se alăturase proiectului „Pirații din Caraibe 6”.

„A găsit soluția”, spunea Bruckheimer la vremea respectivă despre scenariul lui Nathanson. „Are un act al treilea extraordinar. Trebuie doar să punem la punct primul și al doilea act și apoi vom ajunge acolo. Dar a scris un act al treilea cu adevărat, cu adevărat grozav”, a subliniat el.

În aceeași perioadă, Bruckheimer a declarat că ar fi deschis posibilității de a-l readuce pe Depp în filmul scris de Nathanson, explicând:

„Este un reboot, dar, dacă ar depinde de mine, [Johnny] ar fi în el. Îl iubesc. Este un prieten bun. Este un artist extraordinar și are un aspect aparte, unic. El l-a creat pe Căpitanul Jack. Asta nu era pe pagină, în scenariu. A fost el, aducând puțin din Pepé Le Pew și din Keith Richards. Aceasta a fost interpretarea lui asupra lui Jack Sparrow”.

Johnny Depp alături de Jerry Bruckheimer pe platourile de filmare ale lungmetrajului „Pirates of the Caribbean: At World’s End” din 2006, FOTO: Stephen Vaughan / Hollywood Archive / Profimedia

Johnny Depp, în negocieri să joace în următorul film „Pirații din Caraibe”

Bruckheimer, în vârstă de 83 de ani, a confirmat cu trei luni în urmă că au loc negocieri cu Depp pentru a se întoarce în rolul lui Jack Sparrow.

„Suntem în discuții cu Johnny. Lucrăm la un scenariu și sperăm să putem duce acest proiect la bun sfârșit”, a declarat Bruckheimer în cadrul evenimentului D23 de la Los Angeles, care a avut loc weekend-ul trecut.

Deadline, unul dintre site-urile de referință de la Hollywood, nota atunci că următorul film va marca un punct de cotitură în celebra serie și că Margot Robbie a primit în cele din urmă rolul principal, în timp ce Jack Sparrow va fi un personaj secundar. Informația privind distribuția nu a fost însă confirmată oficial.

Depp a fost protagonistul a cinci filme „Pirații din Caraibe”, lansate între 2003 și 2017, fiecare dintre ele încasând peste 650 de milioane de dolari la nivel mondial. Cu Depp în prim-plan, filmele „Pirații din Caraibe” au acumulat împreună încasări de 4,5 miliarde de dolari.

Cum a ajuns Johnny Depp în cărți să revină în franciza „Pirații din Caraibe”

Viitorul său în seria susținută de Disney a părut îngropat după ce a fost acuzat de violență domestică de Amber Heard într-un articol de opinie publicat de actriță în The Washington Post în noiembrie 2018. Depp a fost în esență ostracizat de Hollywood după aceea, și studioul Warner Bros constrângându-l să renunțe la rolul din franciza de filme „Fantastic Beasts” în care l-a jucat pe Gellert Grindelwald.

Un juriu american a decis în cele din urmă în vara lui 2022 că fosta sa soție l-a defăimat prin acuzațiile pe care i le-a adus, într-un proces în care au apărut numeroase detalii intime privind relația lor.

După câștigarea acestui proces, marile studiouri de la Hollywood au reluat contactele cu Depp, el fiind ofertat pentru mai multe proiecte. Pentru primul său film major după acuzațiile care i-au zguduit cariera, actorul acum în vârstă de 63 de ani va interpreta rolul principal în „Ebenezer: A Christmas Carol”.

Este o nouă adaptare a celebrei povești de Crăciun a lui Charles Dickens, despre un om de afaceri mizantrop care este vizitat de fantomele Crăciunului din trecut, prezent și viitor, într-o încercare de a se salva de la o viață de apoi plină de chinuri.

Noul film „Ebenezer” va avea premiera în cinematografele din România chiar luna aceasta, în data de 13 noiembrie, concomitent cu premiera sa la nivel internațional, potrivit Cinemagia.