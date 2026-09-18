Primul lider PNL care face o ofertă PSD pentru votarea guvernului Mureșan

„Nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier este o soluție bună pentru România, dar, dacă noul Guvern pică la votul din Parlament, se deschide calea spre alegeri anticipate”, spune preşedintele PNL Maramureş, deputatul Ionel Bogdan.

PNL, USR și UDMR au propus varianta Siegfried Mureșan premier în urmă cu aproape trei luni, spune Ionel Bogdan. El afirmă că liberalii vor face „tot ce ține de ei” pentru a strânge voturile necesare și a închide criza politică.

Liberalul readuce în discuție varianta rotativei guvernamentale cu social-democrații.

„Există și o soluție politică pentru perioada următoare, pe care am propus-o PSD încă din vară: alternanța la guvernare până la alegerile din 2028. Este singura variantă care poate asigura stabilitatea de care România are nevoie”, a scris, joi seară, Ionel Bogdan pe Facebook.

„Liderii PSD au repetat în ultimele luni că țara are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline. Acum îl pot vota. Au cerut stabilitate. Acum au posibilitatea să voteze pentru stabilitatea României”, a continuat liberalul.

El spune că dacă PSD refuză inclusiv această formulă, „atunci trebuie să spună foarte clar ce soluție are pentru închiderea crizei. Restul este zgomot de fond”.

„Dacă guvernul Siegfried Vasile Mureșan nu va întruni numărul necesar de voturi în Parlament, atunci vor fi întrunite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate”, a adăugat Ionel Bogdan.

După căderea Guvernului Bolojan, alți lideri din conducerea PNL au respins ferm în mod repetat ideea unei noi rotative cu social-democrații. Cu o zi înainte de desemnare, chiar Siegfried Mureșan a respins public ofertele de colaborare făcute de unii social-democrați.

„Această invitație este ca și cum, după ce a invadat ilegal și ilegitim Ucraina, Vladimir Putin l-ar invita pe președintele Zelenski să se alăture Rusiei pentru a fi agresat în continuare. Mulțumim, dar nu! Partidul Național Liberal are propriul viitor, iar PSD nu face parte din viitorul nostru”, a spus Mureșan.

PSD a respins deja un guvern Mureșan

Liderii partidelor parlamentare au mers joi la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Siegfried Mureșan a fost propunerea din partea PNL-USR-UDMR, în timp ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.

La scurt timp după discuții, șeful statului l-a desemnat oficial pe europarlamentarul liberal.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu a reacționat imediat după nominalizarea lui Mureșan. El l-a acuzat pe premierul desemnat de „trădare” și a transmis că acest executiv „va pica cu glorie” în Parlament, anunțând că PSD va vota împotrivă.