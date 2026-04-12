Principalul negociator iranian, după discuțiile eșuate cu americanii: „Au fost incapabili să ne câștige încrederea”

Statele Unite au fost „incapabile” să câștige încrederea iranienilor în timpul negocierilor de pace de la Islamabad, a afirmat duminică președintele parlamentului de la Teheran și șeful delegației iraniene, Mohammad Bagher Ghalibaf, la doar câteva ore după eșecul discuțiilor desfășurate în Pakistan.

„Colegii mei (…) au prezentat inițiative constructive, dar în cele din urmă cealaltă parte nu a reușit să câștige încrederea delegației iraniene în timpul acestei runde de negocieri”, a scris Mohammad Bagher Ghalibaf într-o postare pe rețeaua X.

El a mai spus că a subliniat deja înainte de discuții că Iranul are bunăvoința și determinarea necesare, dar nu are încredere în cealaltă parte din cauza experiențelor din războaiele anterioare, relatează Agerpres citând DPA.

Ghalibaf a mulțumit totodată Pakistanului pentru eforturile sale de mediere.

Discuțiile directe dintre SUA și Iran s-au încheiat fără un acord duminică dimineață.

Șeful delegației americane, vicepreședintele JD Vance, a declarat că, după 21 de ore de dialog, partea iraniană a decis să nu accepte condițiile SUA. Washingtonul a afirmat că a lăsat o propunere pentru Iran care reprezintă oferta sa finală.

Potrivit lui Vance, care a refuzat să furnizeze detalii despre conținutul negocierilor, principalul obstacol a fost eșecul Iranului de a se angaja să nu urmărească obținerea unei arme nucleare pe termen lung.

Din delegația lui Vance au făcut parte emisarul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner. Vance a declarat că a vorbit cu Trump de șase până la douăsprezece ori în timpul discuțiilor.

Echipa Iranului i-a avut ca lideri pe președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și pe ministrul de externe, Abbas Araqchi.

Delegația iraniană a sosit vineri îmbrăcată în negru, în semn de doliu pentru defunctul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și pentru alții uciși în război.

„Au existat schimbări de dispoziție din partea ambelor părți, iar atmosfera a fost tensionată pe alocuri în timpul întâlnirii”, a declarat o sursă pakistaneză referindu-se la prima rundă de negocieri.

„Veste proastă…”

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat presei vicepreședintele american JD Vance la încheierea discuțiilor.

Teheranul a reacționat duminică spunând că „nimeni nu se aștepta” ca Statele Unite și Iranul să ajungă la un acord încă din prima rundă de negocieri.

Confirmând încheierea discuțiilor, Iranul a atribuit eșecul acestora „cererilor nerezonabile” ale Statelor Unite, potrivit televiziunii de stat iraniene.

„În cadrul acestei runde au fost adăugate noi subiecte, în special problema strâmtorii Ormuz și dosarele regionale, fiecare cu propriile condiții și considerente specifice”, a spus și purtătorul de cuvânt al MAE iranian, Esmail Baghaei.

Negocierile SUA – Iran s-au încheiat după 21 de ore, iar acum armistițiul de două săptămâni, aflat în vigoare, este sub semnul întrebării, notează Reuters.