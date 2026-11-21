Kate, prințesa de Wales a Marii Britanii, a vorbit despre modul în care „cancerul te schimbă” într-un documentar care urmează să fie difuzat de BBC.

Prințesa Kate este în remisiune după ce a urmat un tratament cu chimioterapie. Diagnosticul de cancer a fost făcut public de prințesă în martie 2024. Prințesa Kate nu a dezvăluit niciodată cu ce tip de cancer s-a confruntat.

„Îți schimbă corpul, te schimbă fizic – dar există o latură mult, mult mai profundă a ceea ce schimbă în tine un diagnostic de cancer”, a spus Catherine, potrivit unor fragmente din documentar, care prezintă gândurile sale personale despre boală și recuperare.

În acest film extrem de personal, care va fi difuzat pe BBC One pe 29 noiembrie, prințesa Kate își va împărtăși experiențele legate de cancer, afirmând: „Vindecarea este o călătorie”, scrie BBC.

„Este clar că nu suntem meniți să facem față singuri provocărilor vieții”, a mai spus Kate, în documentar.

Filmul include imagini noi cu ea din provocarea „Three Peaks Challenge”, care a presupus escaladarea celor mai înalte vârfuri din Anglia, Scoția și Țara Galilor într-o singură zi. De asemenea, se prezintă imagini cu alți pacienți cu cancer și cu prințesa îmbrățișându-și propria familie, inclusiv pe prințul William.

„Adesea, prin durere, conștientizăm că dincolo de ea există o frumusețe mai mare”, a mai spus Kate.

Coming soon: a moving new documentary called Heal by the Princess of Wales. She speaks candidly about her cancer journey. It will be broadcast on the BBC on 29 November and internationally after that… Watch the trailer (credit: Kensington Palace) here 📹 https://t.co/PY40hQFMBw — Kate Mansey (@KateMansey) November 21, 2026

Prințesa de Wales vorbit adesea despre noua sa perspectivă asupra vieții, dobândită în urma bolii.

Prințesa a relatat despre zilele bune și zilele rele care au urmat tratamentului său și a dorit să înlăture ideea că pacienții pot reveni imediat la starea de dinainte de boală.

Acest documentar, scrie BBC, promite să ofere cea mai completă și personală relatare a călătoriei prințesei Kate spre vindecare.