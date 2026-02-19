Prințul Andrew și dosarele Epstein. Decăderea fratelui regelului Marii Britanii

Andrew (al treilea de la stânga la dreapta), căruia i-a fost retras titlul de prinț, alături de frații săi: regele Charles, prințesa Anne și prințul Edward, la funeraliile reginei Elisabeta a II-a Foto: Profimedia

Andrew, fostul Duce de York și fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a fost unul dintre cei mai vizibili membri ai monarhiei britanice. Numele lui apare de ani buni în dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein, iar în urma acuzațiilor i-au fost retrase titlurile regale și onorurile.

Poliția a venit joi la reședința din Sandringham a fostului prinț Andrew. Acesta a fost arestat, chiar în ziua în care împlinește 66 de ani, pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice, potrivit BBC.

Reputația lui Andrew, al treilea copil al regretatei Regine Elisabeta a II-a, a fost afectată puternic în ultimii ani, în special din cauza legăturilor sale cu Epstein. Andrew a negat întotdeauna orice faptă reprobabilă în legătură cu Epstein și spunea că regretă prietenia cu acesta.

Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, este fost ofițer de marină și veteran al războiului din Insulele Falkland.

Numele lui apare de ani buni în dosarele Epstein: Una dintre victimele lui Epstein, Virginia Giuffre, a susținut că se număra printre fetele și tinerele exploatate sexual de către Jeffrey Epstein și cercul său de prieteni bogați, printre care și prințul Andrew, pe care l-a dat în judecată în anul 2021.

Giuffre, care s-a sinucis la începutului anului 2025, a susținut că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew în trei rânduri, inclusiv când avea 17 ani, la reședința prietenei sale Ghislaine Maxwell din Londra, în 2001. Prințul a negat constant acuzațiile, și el și Giuffre au ajuns la o înțelegere nedezvăluită publicului, în 2022.

Retragerea din viața publică și pierderea titlului de prinț

Familia regală s-a distanțat de el, iar în 2019, Andrew a anunțat că se retrage din viața publică din cauza legăturilor sale cu Epstein, în ciuda negărilor sale privind orice abatere.

Prințul încetase să mai fie un „membru activ al familiei regale” din 2022. El și-a pierdut atunci dreptul de a-și folosi titlul de Alteță Regală și nici nu a mai apărut la evenimentele oficiale ale familiei regale.

În octombrie 2025, Andrew a renunțat la titlul de Duce de York. În aceeași lună, fratele său, Charles, i-a retras și titlul de prinț, astfel că Andrew a rămas cu numele de Andrew Mountbatten Windsor. De asemenea, fostul prinț Andrew a fost obligat să părăsească locuința din Windsor.

Andrew s-a mutat ulterior la Wood Farm de pe domeniul Sandringham.