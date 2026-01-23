Prințul Harry, mesaj după ce Trump a minimalizat rolul aliaților în Afganistan: „Aceste sacrificii merită discutate cu onestitate și respect”

Prințul Harry a transmis vineri seară un mesaj în care afirmă că sacrificiile făcute de trupele NATO în Afganistan „merită să fie discutate cu onestitate și respect”, ca reacție la declarațiile lui Trump, care a minimalizat contribuția aliaților în acest război. Prințul Harry a fost detașat de două ori în Afganistan, ca membru al forțelor armate britanice, scrie BBC.

„În 2001, NATO a invocat Articolul 5 pentru prima și singura dată în istorie. A însemnat că fiecare țară aliată era obligată să fie alături de Statele Unite în Afganistan, pentru securitatea noastră comună. Aliații au răspuns acestui apel.

Am servit acolo. Mi-am făcut prieteni pe viață. Și am pierdut prieteni. Doar Regatul Unit a avut 457 de militari uciși.

Mii de vieți au fost schimbate pentru totdeauna. Mame și tați și-au îngropat fiii și fiicele. Copiii au rămas fără un părinte. Familiile continuă să poarte povara acestor pierderi.

Aceste sacrificii merită să fie discutate cu onestitate și respect, în timp ce rămânem uniți și loiali apărării diplomației și păcii.”

Prințul Harry a fost detașat de două ori în Afganistan, în cei 10 ani de carieră militară

Prințul Harry și-a finalizat pregătirea militară în 2006, devenind sublocotenent într-un regiment al Household Cavalry din Armata Britanică. În 2007, a urmat instruirea ca joint terminal attack controller pentru Forțele Aeriene Regale (RAF), iar ulterior a devenit pilot de elicopter Apache.

La începutul anului 2008, a fost detașat în secret în Afganistan pentru o perioadă de 10 săptămâni, însă misiunea sa a fost întreruptă după apariția în presă a informațiilor despre locația sa.

În septembrie 2012, Prințul Harry a fost trimis pentru a doua oară în Afganistan, de această dată ca copilot și trăgător pe un elicopter Apache.

Prințul Harry al Marii Britanii coboară treptele unui avion de transport A-330 al Forțelor Aeriene Regale britanice, la sosirea sa pe baza RAF Brize Norton, din Oxfordshire, pe 23 ianuarie 2013, după ce a încheiat un tur de serviciu de 20 de săptămâni în Afganistan, unde a activat ca pilot și trăgător pe elicopter Apache în cadrul Escadrilei 662 a Army Air Corps. Foto: JOHN STILLWELL / AFP / Profimedia

În cartea sa, Spare, el a scris că, pe durata misiunilor, a ucis 25 de combatanți talibani. „Nu a fost o statistică de care să fiu mândru, dar nici una care să-mi provoace rușine”, notează el.

În total, Prințul Harry a servit în armată timp de 10 ani și continuă să sprijine organizații caritabile dedicate veteranilor, potrivit sursei citate.

Trump a minimalizat contribuția aliaților în Afganistan

Președintele Donald Trump a afirmat, într-o intervenție la Fox News, că ajutorul aliaților SUA în campania din Afganistan nu a fost necesar, trupele acestora stând departe de liniile frontului.

Vorbind despre nemulțumirile pe care le are față de NATO, Trump a pus sub semnul întrebării disponibilitatea celor 31 de aliați de a veni în ajutorul Statelor Unite, dacă va fi necesar. În intervenția de la Fox News, Trump a spus că nu este sigur dacă NATO va trece „testul suprem” al apărării Statelor Unite, în caz că va fi vreodată amenințată.

„N-am avut niciodată nevoie de ei… Ei spun că au trimis niște militari în Afganistan… Și au trimis, au stat puțin mai în spate, puțin mai departe de linia frontului”, a spus Trump, adăugând că Statele Unite s-au purtat „foarte frumos cu Europa și multe alte țări. Trebuie să fie însă o cale cu dus-întors”.

Aceste considerații vin după comentarii similare făcute la începutul acestei săptămâni, când a descris alianța ca „supraestimată” și a pus la îndoială disponibilitatea membrilor săi de a răspunde la o criză.

„Știu că noi vom veni în ajutorul NATO; dar mă întreb dacă ei vor veni sau nu în ajutorul nostru”, a spus Trump înainte de a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos.

În urma atacurilor de la 11 septembrie 2001, NATO a activat pentru prima dată în istoria sa articolul 5, în virtutea căruia un atac armat împotriva unui stat membru al Alianței este considerat un atac împotriva tuturor, decizie luată atunci în semn de solidaritate cu SUA, relatează agenția de presă EFE.

După acele atentate, armata americană, sprijinită de cea britanică, a invadat Afganistanul pe 7 octombrie 2001, lansând un conflict armat care avea să dureze 20 de ani. NATO s-a alăturat pe deplin operațiunii în anul 2003, când a preluat comanda misiunii ISAF (Forța Internațională de Asistență pentru Securitate), însărcinată cu stabilizarea Afganistanului și instruirea forțelor de securitate locale.