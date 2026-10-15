Prințul Harry și Meghan Markle au ales un loc simbolic pentru prima apariție în public de la întoarcerea în Marea Britanie

Prințul Harry și soția sa Meghan Markle au apărut împreună în public joi, o premieră de când s-au mutat înapoi în Marea Britanie după un anunț surprinzător. Ei au revenit în orașul în care au participat la primul lor angajament oficial comun cu nouă ani în urmă, relatează Reuters.

Harry și Meghan i-au șocat pe regele Charles și pe ceilalți membri ai familiei regale când au anunțat cu două luni în urmă că intenționează să se mute din California în Anglia, împreună cu copiii lor, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

Cei doi s-au întors în Marea Britanie în data de 26 august. Palatul Buckingham a subliniat că aceștia rămân membri fără îndatoriri oficiale în cadrul monarhiei britanice.

În prima lor apariție publică împreună de atunci, cei doi s-au întors la Nottingham, în centrul Angliei, oraș pe care l-au vizitat în 2017, la scurt timp după anunțul că urmau să se căsătorească.

Prima oprire a fost la un studio de înregistrări administrat de o organizație caritabilă dedicată tinerilor și comunității, care a beneficiat de sprijinul unei donații de 1,1 milioane de lire sterline, anunțată de Harry anul trecut.

Cei doi urmează să viziteze ulterior o organizație caritabilă dedicată combaterii sărăciei alimentare, administrată de un grup numit Himmah. Meghan a donat acestuia 10.000 de lire sterline din încasările obținute din vânzarea unei cărți de bucate publicate pentru a strânge fonduri în urma incendiului devastator de la turnul Grenfell din Londra.

Vizitele oficiale se vor încheia cu o oprire la o altă organizație caritabilă pe care cuplul a sprijinit-o și care susține tinerii. Cei doi au mers la aceasta și în timpul vizitei lor anterioare din 2017 la Nottingham.

Ce cred britanicii despre întoarcerea lui Harry și Meghan

Harry și Meghan, ducele și ducesă de Sussex, au devenit personaje profund controversate de când au renunțat la îndatoririle regale pentru a se muta în California în 2020, ajungând ulterior să formuleze critici virulente atât la adresa familiei prințului, cât și la adresa instituției monarhice înseși.

Sondajele de opinie arată că majoritatea britanicilor au o părere negativă despre cei doi, deși tinerii manifestă mult mai multă simpatie față de ei.

În timpul vizitei lor la Nottingham din 2017 ei au fost întâmpinați de mulțimi numeroase, care fluturau steaguri și îi aclamau. Vizita de joi a fost un eveniment mult mai discret, însă cei doi au stat de vorbă cu aproximativ 100 de elevi entuziasmați și cu persoane venite să-i întâmpine, în timp ce numeroși reprezentanți ai presei erau prezenți la fața locului.

Prințul Harry și Meghan Markle, FOTO: Farrell / Stephen Crawshaw / Backgrid UK / Profimedia

Întoarcerea lui Harry și Meghan în Marea Britanie nu a fost lipsită de probleme

Meghan părea emoționată în momentul în care o femeie i-a oferit un buchet mare de flori și a îmbrățișat-o.

„Am vrut doar să vă arătăm sprijinul nostru”, i-a spus o altă persoană venită să-i întâmpine. „Am vrut să fim aici… înțelegem situația, am vrut să știți că v-am arătat atât de multă dragoste”.

Când Harry a avut prima sa apariție publică pe cont propriu de la mutarea lor, acesta a declarat că „este bine să te întorci pe pământ britanic”, însă revenirea lor nu a fost lipsită de dificultăți.

Locația noii lor locuințe a fost păstrată secretă din motive de securitate, iar cei doi nu locuiesc într-o reședință regală.

Au fost de asemenea nevoiți să-și mute copiii la o altă școală la scurt timp după începerea cursurilor, din cauza preocupărilor legate de securitate. Purtătorul de cuvânt al cuplului a condamnat și acțiunile unor „anumiți paparazzo europeni”, pe care i-a acuzat că le-au încălcat intimitatea.