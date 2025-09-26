Prințul William al Marii Britanii spune că 2024 a fost cel mai greu an din viața sa

Prințul William alături de soția sa, prințesa Kate, în timpul unei vizite pe care au efectuat-o pe 23 septembrie la o școală din Southport, FOTO: Phil Noble-WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prințul William al Marii Britanii a numit anul 2024 ca fiind cel mai greu an din viața sa, după ce atât soția sa, Kate, cât și tatăl său, regele Charles, au fost diagnosticați cu cancer, relatează The Independent.

Prințul de Wales i-a făcut mărturisirea actorului Eugene Levy, care a fost invitat la Castelul Windsor pentru a filma o parte din sezonul 3 al emisiunii sale The Reluctant Traveler, difuzată pe platforma de streaming AppleTV+.

„Aș spune că 2024 a fost cel mai greu an pe care l-am avut vreodată, viața ne este dată pentru a ne testa, precum și pentru a fi capabili să autodepășim ceea ce definește cine suntem”, i-a spus prințul William actorului în vârstă de 78 de ani.

Prințesa de Wales a anunțat în martie 2024 că a fost diagnosticată cu cancer.

„Este o experiență care îți schimbă viața, atât pentru pacientul individual, cât și pentru familiile acestuia, și, de fapt, uneori nu este recunoscută, nu realizezi neapărat, mai ales când e prima dată, cât de mare va fi impactul”, a spus aceasta în timpul unei vizite la un spital din Essex, în iulie anul trecut.

Soția prințului William a confirmat că este în remisie în ianuarie, după ce a urmat chimioterapie preventivă timp de nouă luni.

Regele Charles a fost de asemenea diagnosticat cu o formă de cancer nedivulgată în februarie 2024 și continuă să urmeze tratamente.

William a declarat anterior că experiența de a avea atât soția, cât și tatăl diagnosticat cu cancer a fost „brutală”.

Levy l-a întrebat pe Prințul William ce îi place să facă când este acasă. „Să dorm”, a răspuns acesta. „Când ai trei copii mici, somnul este o parte importantă a vieții tale”, a adăugat el.