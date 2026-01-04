Probleme din cauza zăpezii pe unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa: Sute de zboruri au fost anulate / Cum sunt afectate cursele spre Otopeni

Probleme pe Schiphol sute de zboruri anulate din cauza zăpezii. Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Vremea de iarnă din zona capitalei olandeze Amsterdam și depunerile de zăpadă au creat probleme mari pe Schiphol, al patrulea cel mai aglomerat aeroport din Europa.

KLM, compania olandeză din parteneriatul cu Air-France a anulat de vineri și până duminică sute de zboruri din cauză că operațiunile de pe Schiphol au fost perturbate de condițiile meteorolgice.

De asemenea, KLM a anunțat că vremea de iarnă a obligat-o să anuleze 124 de zboruri programate pentru luni către și dinspre Aeroportul Schiphol din Amsterdam. Compania nu a furnizat lista acestora.

„Facem tot posibilul pentru a reprograma pasagerii pe următorul zbor cu locuri disponibile. Prin anularea zborurilor acum, oferim pasagerilor noștri claritate în timp util și prevenim anulările de ultim moment”, a transmis transportatorul aerian pe site-ul propriu.

Compania a spus că este asaltată de solicitări pe cale telefonică, așa că recomandă celor afectați să folosească site-ul KLM „pentru a vă reprograma zborul, a solicita un voucher de călătorie sau a solicita o rambursare“. Aceste opțiuni sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, și reprezintă cea mai rapidă modalitate de a vă gestiona rezervarea.”

Meteorologii au anunțat că că în următoarele zile se așteaptă până încă 5 centimetri de zăpadă în unele părți ale Olandei, potrivit Reuters.

Aeroportul a avertizat pasagerii să se aștepte la întârzieri și anulări, deoarece asupra aeronavelor se intervine cu o procedură de degivrare în două etape: Mai întâi sunt curățate de gheață și zăpadă, apoi sunt tratate cu un amestec cu antigel pentru protecție.

Cum sunt afectate zborurile pe relația București-Amsterdam

O cursă care trebuia să ajungă în noaptea de sâmbătă spre duminică pe Otopeni la ora 00:30 a fost anulată.

De asemenea, cursa programată să ajungă la București sâmbătă la ora 13:00 a ajuns cu o întârziere mare, de peste patru ore, potrivit bucharestairports.ro.

Zborul care trebuia să aterizeze la 15:25 pe Otopeni a plecat de pe Schiphol cu aproape trei ore întârziere și era încă în zbor la ora publicării acestei știri.

Cursa KL1375 care trebuia să ajungă la ora 17:10 pe Otopeni a fost anulată.

Nu este clar ce se va întâmpla cu cursa Tarom (operată împreună cu KLM) programată să aterizeze duminică seară la Otopeni la ora 23:30

KLM nu a furnizat lista zborurilor anulate luni și nu este clar dacă vor fi anulate curse pe relația cu capitala României.