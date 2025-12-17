Problemele pe unul dintre cele mai mari aeroporturi din România continuă și astăzi. Câteva avioane Wizzair sunt întârziate sau anulate

După ce marți, mai multe zboruri Wizzair din și spre Craiova au fost anulate în ultimul moment, miercuri, compania maghiară a anulat deja o cursă, iar altele sunt date cu întârzieri. Motivul e același ca și ieri.

Ceața deasă continuă să creeze probleme mari de trafic aerian la Craiova, acolo unde două avioane care trebuiau să plece în această dimineață către Londra Luton și Paris Beauvais erau programate să plece cu întârziere, potrivt site-ului de specialitate Skyscanner.

O altă cursă, cea spre Roma, programată la ora 14.10, a fost anulată.

Potrivit unei camere video de pe site-ul aeroportului, ceața persistă în zonă.