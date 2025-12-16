Val de zboruri anulate de Wizzair pe unul dintre cele mai importante aeroporturi din România

Mai multe curse care trebuiau să aterizeze și să plece de pe aeroportul din Craiova au fost anulate brusc marți.

Wizzair a anulat marți până la ora prânzului trei curse care trebuiau să aterizeze pe aeroportul din Craiova. Este vorba de cursa care trebuia să aterizeze de la Atena, cea care venea de la Napoli și cea dinspre Bruxelles-Charleroi. Inițial, primele două figurau ca întârziate pe site-ul Skyscanner.

Un alt avion care ar urma să vină de la Londra, de pe Luton, apare ca întârziat: ora 1.15 miercuri dimineața, în loc de 23.10 marți seara.

Și cursele care urmau să plece inițial spre Napoli și Charleroi au fost anulate.

În acest moment nu se știe motivul anulării zborurilor, iar pe site-ul aeroportului din Craiova nu figurează niciun număr de contact al aeroportului, cu excepția celui de la secretariat.

HotNews a solicitat un punct de vedere de la compania Wizzair.