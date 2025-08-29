Problemele producătorului Ozempic fac Danemarca să își reducă prognoza de creștere economică

Danemarca și-a redus prognoza de creștere economică pentru 2025 de la 3% la 1,4% invocând perspective mai slabe pentru gigantul farmaceutic Novo Nordisk și taxele vamale impuse bunurilor daneze exportate în SUA, a anunțat vineri Ministerul Economiei al țării, citat de Reuters.

„Industria farmaceutică se confruntă din ce în ce mai mult cu provocări din partea concurenței pe piețele produselor pentru slăbit, ceea ce a temperat așteptările de creștere din sector”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al Novo Nordisk a refuzat să comenteze.

Țara nordică cu șase milioane de locuitori a beneficiat de expansiunea rapidă a Novo Nordisk, producătorul medicamentului pentru pierderea în greutate Wegovy și al tratamentului pentru diabet Ozempic. Anul trecut, creșterea economică a Danemarcei s-a situat printre cele mai ridicate din Europa, în parte datorită Novo Nordisk, care a făcut 20% din noile angajări țară.

Danemarca, care găzduiește și mari companii precum grupul de transport maritim Maersk, producătorul de bere Carlsberg, compania de jucării Lego și producătorul de turbine eoliene Vestas, are o economie orientată spre export, extrem de sensibilă la evoluțiile globale, dar sprijinită de un excedent mare de economii și de finanțe publice solide.

Novo Nordisk ajunsese să valoreze pe bursă mai mult decât PIB-ul Danemarcei

La începutul acestei luni, Novo Nordisk și-a redus pentru a doua oară în acest an prognoza de vânzări și profit operațional pentru întregul an, deoarece compania farmaceutică se străduiește să convingă investitorii că poate rămâne competitivă în „boom”-ul medicamentelor pentru slăbit, în fața rivalului american Eli Lilly.

Novo, care are aproximativ 34.000 de angajați în Danemarca, a apelat inclusiv la concedieri după ce și-a aproape dublat forța de muncă totală în ultimii cinci ani.

Toate dificultățile au dus la o depreciere masivă a prețului acțiunilor companiei. La sfârșitul lui iunie 2024 o acțiune a Novo Nordisk era tranzacționată pe bursa de la Copenhaga cu peste 1.000 de coroane daneze (145 de dolari, la cursul de atunci). În prezent a ajuns la 355 de coroane daneze (56 de dolari).

În martie, Novo și-a pierdut titlul de cea mai valoroasă companie din Europa, pe care îl obținuse în septembrie 2023, în fața producătorului german de software SAP. De atunci, capitalizarea pe bursă a Novo a scăzut și mai mult, ea fiind depășită în clasamentul celor mai valoroase companii din Europa și de compania tehnologică olandeză ASML, conglomeratul francez al bunurilor de lux LVMH, firma olandeză de investiții în tehnologie Prosus, Roche și altele.

La ultimele ședințe de tranzacționare capitalizarea Novo a scăzut sub cea a companiei britanice AstraZeneca, ceea ce înseamnă că nu mai este nici cea mai valoroasă companie farmeceutică din Europa.

Toate acestea au dus la ștergeri masive de capital de pe bursa de la Copenhaga în condițiile în care Novo ajunsese în august 2023, cu o lună înainte să devină cea mai valoroasă companie din Europa, să valoreze mai mult decât toate celelalte companii daneze la un loc. Capitalizarea de piață a companiei farmaceutice ajunsese să depășească inclusiv PIB-ul Danemarcei.

Taxele vamale americane, o altă problemă pentru economia daneză

Ministerul Economiei de la Copenhaga a precizat vineri că taxele vamale aplicate bunurilor importate de Statele Unite, cea mai mare piață de export a Danemarcei, vor frâna de asemenea creșterea. Exporturile către Statele Unite au înregistrat o scădere semnificativă în prima jumătate a anului, după un salt în ultimele șase luni din 2024.

Exporturile sunt acum prognozate să crească cu doar 0,9% în 2025, comparativ cu o prognoză de 4,3% din luna mai.

Totuși, ministerul și-a majorat prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2026 la 2,1%, față de 1,4% cât anticipase în mai, parțial datorită așteptărilor privind cheltuieli private și publice mai mari.