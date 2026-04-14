Procesul hoților care au furat coiful de la Coțofenești și tezaurul dacic a început în Olanda. Comoara care lipsește

Coiful dacic de la Coțofenești si 2 brățări de aur, expuse după ce au fost recuperate Foto: Inquam Photos / Vincent Jannink

Procesul celor trei bărbați acuzați că au furat Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur după ce au dat o spargere anul trecut la Muzeul Drents din Assen a început marți în Olanda, informează AFP și Agerpres.

În ianuarie 2025, hoții au provocat o explozie pentru a pătrunde în Muzeul Drents din nord-estul Olandei și au spart vitrinele pentru a sustrage Coiful de la Coțofenești, datând din secolul al IV-lea î.Hr., și trei brățări dacice de aur, obiecte de o valoare inestimabilă.

România împrumutase obiectele muzeului olandez, jaful dând naștere unei ample operațiuni de căutare a poliției olandeze pentru recuperarea comorii dispărute.

Deși cei trei hoți au fost arestați după câteva zile, locul unde se aflau comorile a rămas necunoscut mai bine de un an de zile. Autoritățile olandeze au anunțat la începutul acestei luni că au găsit coiful și două dintre cele trei brățări, pe care le-au prezentat în cadrul unei conferințe de presă, la muzeu.

Una dintre brățările dacice nu a fost încă recuperată

Cu excepția unei ușoare urme de lovitură pe suprafața coifului, obiectele predate autorităților române erau în stare excelentă. Locul în care se află a treia brățară de aur rămâne necunoscut.

Aceste obiecte antice au fost recuperate după ce autoritățile au încheiat un acord cu doi dintre suspecți. Cel de-al treilea a negat orice implicare în această spargere.

Cei trei bărbați, identificați drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani), sunt urmăriți penal pentru furt și distrugerea bunurilor muzeului.

Aceste comori arheologice erau împrumutate de la Muzeul Național de Istorie a României, al cărui director a fost concediat la scurt timp după furt.

AFP amintește că mai multe galerii și muzee olandeze au fost ținta hoților, anul trecut fiind furate opere de Andy Warhol, după ce în 2020 a fost furat un tablou valoros de Van Gogh.

Aceste spargeri au stârnit apeluri pentru întărirea măsurilor de securitate în vederea unei mai bune protecții a operelor de artă de mare valoare.