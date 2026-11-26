Procuroarea generală Cristina Chiriac a reacționat după ce George Simion a acuzat că dosarul în care este cercetat pentru instigare publică este unul politic. Ea cere „tuturor actorilor vieții publice să respecte independența actului de justiție și să se abțină de la antrenarea instituției în dispute, confruntări sau jocuri politice”.

Într-un comunicat transmis de Parchetul General „în legătură cu acuzațiile nefondate din spațiul public privind modul de exercitare a atribuțiilor de către un procuror”, Cristina Chiriac nu îl nominalizează pe George Simion, însă face referire la acuzațiile lansate de acesta la ieșirea de la audieri.

„Parchetul nu trebuie să devină un instrument al luptei politice”

„Îmi exprim întreaga susținere față de procurorul de caz în exercitarea atribuțiilor sale profesionale și consider inacceptabilă discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament factual, precum și încercarea de a transfera dezbaterea asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic”, spune Cristina Chiriac.

Ea dă asigurări că activitatea procurorilor se desfășoară „potrivit dispozițiilor legale”, iar deciziile „procurorilor se întemeiază exclusiv pe lege și pe probele administrate în cauză, nu pe interese, conjuncturi sau considerente de natură politică”.

Justiția, spune Chiriac, nu se înfăptuiește „sub presiunea declarațiilor publice, a intereselor politice sau a campaniilor de discreditare a magistraților”:

„Respect dreptul la liberă exprimare, dreptul la critică și interesul legitim al societății față de activitatea instituțiilor judiciare. Acestea nu pot însă justifica atribuirea, în mod nefondat, a unor intenții politice magistraților și nici exercitarea de presiuni asupra acestora în legătură cu instrumentarea unor cauze penale.

Solicit tuturor actorilor vieții publice să respecte independența actului de justiție și să se abțină de la antrenarea instituției pe care o conduc în dispute, confruntări sau jocuri politice. Parchetul nu este și nu trebuie să devină un instrument al luptei politice, după cum activitatea procurorilor nu poate fi condiționată de interesele sau așteptările niciunui actor politic”.

„Parchetul nu este și nu trebuie să devină un instrument al luptei politice, după cum activitatea procurorilor nu poate fi condiționată de interesele sau așteptările niciunui actor politic”, mai spune Cristina Chiriac.

Ce a spus George Simion

Liderul AUR, George Simion, a fost pus sub acuzare, joi, de Parchetul General pentru instigare publică, după ce, în martie 2025, într-o filmare publicată pe Facebook, a spus, referindu-se la membrii Biroul Electoral Central, că ar trebui jupuiți de vii.

Joi, Parchetul General l-a anunțat că împotriva sa a fost începută urmărirea penală. La ieșirea din sediul Parchetului, Simion a acuzat că este victima unui dosar politic.

„Ne așteptam la justiția din România să nu se ocupe de opoziția politică, să nu facă mascarada pe care a făcut-o cu domnul Călin Georgescu, să nu mă scoată pe mine astăzi în calitate de inculpat aici la Parchetul General și să se ocupe de pesedista Laura Vicol, care are protecția lui Nicușor, a lui Grindeanu și a celor la care a furat banii a mii de români.

Mă așteptam ca Parchetul General să se ocupe de marile dosare de privatizare. Mă așteptam ca să existe justiție în țară”, a declarat Simion.