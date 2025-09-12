Producător major de componente auto din România acuză că intră în incapacitate de plată dacă ANAF nu îi recunoaște ca deductibile unele cheltuieli

Producătorul de componente electrice și electronice pentru autovehicule Preh România, având în jur de 2.000 de salariați la fabrica sa de la Ghimbav și rulaj anual de peste 1 miliard de lei, parte a grupului german omonim, la rândul său controlat de conglomeratul chinez Joyson, acuză, într-un litigiu cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), că riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu i se recunosc ca deductibile, din perspectiva impozitului pe profit și a TVA, cheltuieli de circa 137 milioane lei efectuate în cadrul unor tranzacții derulate cu ani în urmă cu grupul-mamă din Germania.

Decizia de impunere a Fiscului contestată de Preh România ca ilegală și incorectă este în sumă de 23,2 milioane lei, însă, dat fiind că este aferentă unor operațiuni efectuate în 2021, totalul suplimentar de plată către bugetul de stat s-ar ridica la peste 50 milioane lei, cu tot cu accesorii, susține compania, potrivit datelor din dosarul procesului

