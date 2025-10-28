Producătorul român de fructe Abund Berry și-a pus panouri solare și baterii de stocare a energiei, printr-un parteneriat cu portughezii de la Greenvolt
Firma românească Abund Berry, controlată de antreprenorul gorjean Ionel Burtea, cu afaceri în producția și procesarea de mure, afine, căpșuni și alte fructe, și-a instalat o centrală de panouri fotovoltaice, cu baterii pentru stocarea energiei electrice, printr-un parteneriat cu portughezii de la Greenvolt Next.
