Producătorul român de fructe Abund Berry și-a pus panouri solare și baterii de stocare a energiei, printr-un parteneriat cu portughezii de la Greenvolt

Ionel Burtea, Abund Berry. Sursă foto: StartupCafe.ro

Firma românească Abund Berry, controlată de antreprenorul gorjean Ionel Burtea, cu afaceri în producția și procesarea de mure, afine, căpșuni și alte fructe, și-a instalat o centrală de panouri fotovoltaice, cu baterii pentru stocarea energiei electrice, printr-un parteneriat cu portughezii de la Greenvolt Next.

