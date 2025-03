Produse de calitate proastă, legi care nu se aplică și comisioane care se dau „către toată lumea, din toate pozițiile”- problemele invocate de oamenii din industria materialelor de construcții

„Din păcate, în piața construcțiilor sunt foarte multe produse slabe calitativ, pe care clienții nu le cunosc. Consumatorii nu le cunosc și sunt îndrumați greșit să le cumpere. Sau, pur și simplu, pntru că nu au altă alternativă, pentru că ele sunt peste tot. Și, din păcate, legislația din România nu prea descurajează aceste produse slabe calitativ”, a spus joi Cosmin Răileanu, care a moderat „Forecast Brunch”- forumul managerilor din industria materialelor și echipamentelor de construcții.

Răileanu a dat exemplul unor firme care vând panouri solare importate din Bulgaria sau Turcia, cu o tablă de calitate scăzută. „Vorbim de compromisuri foarte mari la calitatea unor produse fără să înțelegem cât de important e acest lucru. Pentru că, de pildă, în cazul unui cutremur, o să avem probleme. Nu știm cine va avea probleme până când vine cutremurul”, a spus Răileanu, care conduce platforma vindem-ieftin.ro.

Aceste compromisuri au fost confirmate și de arhitectul Florin Enache (Equitone România),care spune că nici legile care sunt nu se aplică. Enache mai acuză practicile de comisionare, care slăbesc de multe ori calitatea materialelor folosite în proiecte. „Se dau comisioane către toată lumea, din toate pozițiile. E o chestiune super dubioasă care ne costă”, spune arhitectul.

Problema principală este când ai de a face cu echipe de project manageri care nici măcar nu au făcut o facultate de construcții

O altă problemă invocată de constructori este slaba pregătire a unor project manageri. „Din punctul meu de vedere, problema principală este când ai de a face cu echipe de project manageri care nici măcar nu au făcut o facultate de construcții. Și ce să vezi? Tăiem de acolo de unde nu înțelegem sau de acolo de unde nu ne luăm comisionul. Ăsta este adevărul: se taie din calitatea detaliilor. Pentru că dacă publicul pentru noi nu suntem o piață matură, educată. Am fost mai mult educați cu forța”, a explicat și Raluca Tăutu, architect la Arkia Creative Home.

Legislația are întotdeauna o părticică foarte interpretabilă. Inclusiv inspecțiile electrice, trebuie făcute, dar în legislație nu se spune în ce fază a proiectului se fac: de când am făcut recepția, de când am angajat primul inginer în fabrică? Când întrebi, toți ridică din umeri. Iar în momentul în care există un incident, ne sună imediat: haideți că arde, haideți că a bubuit. Și la toți le spun: de ce nu ne-ați sunat înainte?”, spune Andrei Petru, de la Dekra România, o firmă de training și coaching în domeniul automotive.

Piața construcțiilor din România s-a diminuat cu aproape 6% în 2024, iar sectorul clădirilor rezidențiale – cu 22,1%, potrivit INS. Scăderea a afectat direct industria materialelor de construcții, care parcurge o etapă de reevaluare și ajustare. Aflată la a doua ediție, Forecast Brunch aduce în prim-plan prioritățile și strategiile actuale ale principalilor jucători din acest sector, precum și previziunile lor asupra evoluției pieței.