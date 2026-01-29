Sindicatele din Educație pregătesc grevă generală în perioada simulărilor la Evaluarea Națională și BAC. „Multe lucruri s-au acutizat” / Reproșurile la adresa Guvernului

Sindicatele din învățământ vor începe de luni, 2 februarie, să strângă semnături din partea profesorilor pentru a declanșa o nouă grevă generală, după cea din 2023, care a paralizat sistemul de educație: „Ce trebuie să așteptăm? Să își facă timp în program președintele sau premierul și să discute problemele în cauză, în timp ce învățământul se duce de râpă, scuzați-mi expresia?”, a declarat, într-o discuție cu HotNews, Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Sindicatele cer Guvernului să revină asupra deciziilor de anul trecut, respectiv la cele legate de mărirea normei didactice de la 18 la 20 de ore, precum și creșterea numărul de elevi la clasă.

HotNews a cerut Guvernului o reacție cu privire la posibila grevă a profesorilor și a întrebat reprezentanții Executivului dacă premierul Ilie Bolojan, care este și ministru interimar al Educației, are în plan să se întâlnească în perioada următoare cu liderii de sindicate din Educație. În momentul în care vom primi un răspuns, îl vom publica.

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a anunțat că deschide procedura de referendum pentru declanșarea grevei generale.

Sunt luate în calcul mai multe date, la care s-a ajuns după ce a fost „în urmă cu o lună și ceva federațiile sindicale din preuniversitar au dat drumul la un chestionar comun”, după cum a explicat liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, într-un dialog cu HotNews.

„Am cerut părerea colegilor noștri vizavi de posibilitatea declanșării grevei generale, ținând cont de faptul că nu s-au abrogat acele măsuri asumate pe legea 141. Au fost trei opțiuni: grevă generală în perioada simulărilor Evaluărilor Naționale și a BAC-ului; grevă generală în perioada examenelor naționale sau grevă generală în ambele perioade: și când au loc simulările, și când au loc efectiv examenele”, a mai explicat Marius Nistor, joi, 29 ianuarie.

Potrivit acestuia, cadrele didactice au optat pentru grevă atât în perioada simulărilor, cât și în perioada examenelor. Simularea la Evaluarea Națională are loc în perioada 16-18 martie, iar cea a Bacalaureatului între 23-26 martie. Totodată, examenul de Evaluare Națională au loc în perioada 22-26 iunie, iar examenul de BAC în perioada 29 iunie-2 iulie.

Când e așteptată decizia finală

Înainte de posibila grevă generală, pentru care urmează să fie strânse semnături pe tot parcursul lunii februarie, se discută organizarea unei greve de avertisment, de două ore, a mai explicat liderul Federației Sindicatelor din Educație.

„Există această posibilitate, ca în perioada simulărilor examenelor naționale să intrăm în grevă, dacă majoritatea colegilor vor fi de acord cu așa ceva. O lună maxim așteptăm semnăturile. Cel târziu la sfârșitul lunii februarie aflăm dacă intrăm în grevă sau nu. Colegii decid. Nemulțumirea este foarte mare. Sunt multe lucruri care s-au acutizat în ultima vreme”, a explicat el.

Întrebat când s-ar putea încheia greva profesorilor, având în vedere că cea din 2023 a durat trei săptămâni, Marius Nistor a spus că nu are un răspuns: „Putem vedea ce anume înțelege Executivul din demersul respectiv. Dacă vor înțelege ceva, vor declanșa negocierile și vor reveni asupra unor măsuri care au afectat învățământul universitar și nu numai”.

Critici către Ilie Bolojan și Nicușor Dan: „Ce trebuie să așteptăm? Învățământul se duce de râpă”

Întrebat dacă au mai existat întâlniri între profesori și Ministerul Educației, Marius Nistor a răspuns: „Discuții cu cine? Există vreun ministru al Educației?”.

Din 14 ianuarie, de când a intrat în vigoare demisia lui Daniel David, premierul Ilie Bolojan ocupă, interimar, și funcția de ministru al Educației.

„Domnul premier nu știu de câte ori a trecut prin Ministerul Educației. Avea obligația, în calitate de ministru interimar să consulte federațiile sindicale, partenerii sociali, vizavi de bugetul pe anul 2026, că suntem la sfârșitul lunii ianuarie și noi nu avem nicio proiecție bugetară. Nu a existat niciun astfel de demers”, a explicat Nistor.

El spune că nici cu președintele Nicușor Dan nu a avut loc nicio întâlnire, deși acesta declarase că se va întâlni cu sindicatele din educație.

„Urma să avem o întâlnire, tot anul trecut, cu președintele Nicușor Dan. Chiar și domnia sa recunoștea că are o restanță. Nu a avut loc niciun fel de întâlnire. Ce trebuie să așteptăm? Să își facă timp în program președintele sau premierul și să discute problemele în cauză, în timp ce învățământul se duce de râpă, scuzați-mi expresia?”, a declarat liderul de sindicat.

Măsurile pe care le reclamă

Nistor a explicat că în ultimii ani a scăzut dramatic numărul claselor de a IX-a din licee: „Discutăm de sute de clase. Asta pune în pericol sute de posturi ale colegilor noștri profesori”/

El spune că măsurile de austeritate din legea 141/2025, prin care crește norma de predare și numărul de elevi de la clasă pune presiune pe sistemul de învățământ.

„Guvernul ar trebui să revină asupra măsurilor adoptate cu legea 141. Creșterea numărului de elevi la clasă nu este reformistă, este comunistă. Numai atunci erau câte 40 de elevi la clasă. Nu am ajuns încă acolo, dar aceasta este tendința”, a concluzionat Marius Nistor.

Mai exact, potrivit Legii 141/2025, din anul școlar 2025-2026, numărul de elevi dintr-o clasă crește, în medie, cu doi elevi.

Profesorii au vorbit de grevă generală încă de la începutul anului școlar 2025-2026, care a început, în mai multe școli, fără festivități. A fost o premieră în ultimii 35 de ani.

Peste 10.000 de cadre didactice din toată țara au protestat atunci, timp de aproximativ șase ore, mai întâi în Piața Victoriei, apoi la Palatul Cotroceni, unde ajuns în marș, traversând Podul Basarab, le fel ca în 2023.