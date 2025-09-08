Sindicatele din educație, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „Vom continua protestele până la atingerea obiectivelor. Greva generală nu este exclusă”

Liderii sindicali din educație au anunțat, luni, la capătul a șase ore de miting și după discuții cu președintele Nicușor Dan, că protestele vor continua: „Profesorii nu vor renunța la presiune până când obiectivele nu vor fi atinse”. Prima solicitare a celor trei mari federații sindicale este demisia sau demiterea ministrului Daniel David.

Cele câteva mii de cadre didactice au protestat în Piața Victoriei, de unde, la ora 12.00, au mers în marș la Palatul Cotrocei, unde au continuat manifestația până la ora 16.00. Liderii FSLI, „Spiru Haret” și „Alma Mater” au fost primiți la discuții de către Nicușor Dan, iar după întâlnirea de aproape două ore au anunțat că „greva generală nu este exclusă”.

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a spus că șeful statului „a luat act de solicitările profesorilor”, dar a amânat deciziile pentru o altă întâlnire:

„Prima solicitare a noastră a fost legată de demisia ministrului Daniel David, iar a doua vizează abrogarea măsurilor asumate prin Legea 141. Referitor la primul punct, președintele nu s-a pronunțat. În ceea ce privește al doilea punct, domnia sa a propus o altă întâlnire, cam peste cel mult două luni, ocazie cu care se va putea veni cu niște cifre exacte vizavi de impactul măsurilor asumate de guvernarea Bolojan”.

Potrivit liderului sindical, profesorii nu vor renunța la presiuni până când „aceste obiective nu vor fi atinse”: „Noi vă putem comunica că vom continua acțiunile de protest până la atingerea celor două obiective. Greva generală nu este exclusă”.

„Președintele nu a fost tranșant”

La rândul său, Anton Hadăr, liderul Federației Naționale Sindicale Alma Mater, a criticat lipsa de reacție fermă a președintelui: „I-am cerut demisia sau demiterea ministrului David. Nu a fost tranșant, mi-a lăsat impresia că vrea să mai cugete. Dacă ar fi fost un președinte decis, ar fi trebuit imediat să îl sune pe Bolojan și să îi ceară demiterea lui Daniel David, care ne-a adus în această situație jenantă”.

Hadăr a reclamat și lipsa de dialog cu ministrul Educației: „Cu domnul ministru n-am mai avut discuții de mai bine de 10 zile. Nu a spus mai nimic, nu a spus despre utilizarea banilor din solduri, ce se întâmplă cu salariile noastre… sunt probleme majore”.

„Lucrurile nu se vor rezolva de la sine, protestele vor continua”

Liderul Alma Mater a mai spus că situația rămâne deschisă și tensionată: „Președintele s-a aplecat asupra problemelor noastre, iar peste două luni ne vom mai vedea. Dar lucrurile nu se vor rezolva de la sine, protestele vor continua, ceea ce nu este bine. Îl sun eu pe Daniel David să îl lămuresc că ar fi cazul să plece… să te înjure atâția oameni, să îți ceară demisia…”.

Liderii sindicali nu au anunțat clar cum vor continua protestele, spunând că urmează să se consulte cu membrii de sindicat.

O deschidere de an școlar fără festivități, marcată de protestul masiv al profesorilor

Astăzi, 8 septembrie 2025, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală s-a desfășurat în multe unități de învățământ fără festivități. Peste 10.000 de cadre didactice din toată țara au protestat timp de aproximativ șase ore, mai întâi în Piața Victoriei, apoi la Palatul Cotroceni, unde au ajuns în marș, traversând Podul Basarab, la fel ca în iunie 2023, când au fost în grevă generală.

Manifestația, organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater”, a vizat contestarea noilor modificări din educație care intră în vigoare odată cu începerea anului școlar: tăierea unor tipuri de burse, comasarea școlilor și creșterea normei didactice.

Cele mai importante schimbări care intră în vigoare odată cu începerea școlii

Anul școlar 2025-2026 începe luni, 8 septembrie, într-un context de schimbări structurale și noi reglementări naționale. Cursurile se desfășoară pe module, cu perioade de activitate urmate de vacanțe. Anul școlar se încheie vineri, 19 iunie 2026. Anul școlar 2025-2026 aduce schimbări majore în învățământul preuniversitar, prin Legea 141/2025, cunoscută ca „Legea Bolojan”, față de care profesorii protestează de mai bine de o lună: crește norma de predare cu 2 ore, se fac comasări de școli și se măresc limitele de elevi la clasă, iar o parte din burse sunt tăiate.

Prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, norma didactică de predare crește cu 2 ore/săptămână (măsură anunțată ca temporară), Ministerul susținând că astfel „elevii au o mai mare interacțiune cu profesori titulari”, cu condiția reducerii sarcinilor birocratice și a introducerii/extinderii orelor remediale (mai ales în primar).

507 școli comasate

Rețeaua școlară a fost reconfigurată pe baza propunerilor formulate de primării și inspectorate: din aproximativ 850 de unități cu personalitate juridică sub pragul minim de elevi/preșcolari prevăzut de lege, 507 (circa 8,1% din total) devin structuri arondate altor unități, prin fuziuni ori reorganizări cu școli care îndeplineau deja criteriile.

În paralel, au fost regândite limitele de elevi/clasă; autoritățile susțin că majoritatea formațiunilor rămân între limitele minime și maxime, astfel încât nu apar schimbări masive (de pildă, în primar-gimnaziu s-au reorganizat clasele cu 8-9 elevi, aproximativ 0,5% din total). Sunt eliminate și situațiile atipice din 2024-2025 (clase cu 1-7 elevi în a VIII-a), pentru a uniformiza oferta, potrivit anunțului făcut săptămâna trecută de ministrul Daniel David.

Schimbări și la bursele elevilor

Guvernul a aprobat metodologia pentru bursele din preuniversitar (cu excepția liceelor militare). Vor fi acordate doar 4 tipuri de burse:

merit – 450 lei/lună (max. 15% din elevii fiecărei clase, medie ≥ 9,00, acordare la propunerea dirigintelui);

socială – 300 lei/lună (la cerere, pe criterii socio-economice/medicale, cumulabilă cu meritul);

tehnologică – 300 lei/lună (pentru profesional/tehnologic, promovare integrală și 10 la purtare, cumulabilă cu meritul și sociala);

pentru mame minore – 700 lei/lună.

În anul școlar 2025-2026, au fost eliminate bursele pentru olimpici, cu valori între 700 și 3.000 de lei.

Plata burselor se face lunar, de către unitățile de învățământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepția lunii septembrie, care se plătește în octombrie.

Bursele pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat vor fi suportate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei.