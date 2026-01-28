Ministerul pe care nu îl vrea nimeni. Ilie Bolojan nu a găsit încă un ministru al Educației, la mai bine de o lună de la demisia lui Daniel David

În ultimele două ședințe ale Biroului Politic Național al PNL nu a existat nicio discuție despre numele persoanei care trebuie să primească sprijinul partidului pentru a ocupa funcția de ministru al Educației, au spus pentru HotNews participanți la ședințe. Deși două nume au fost luate în calcul încă de la început, discuțiile ulterioare nu au dus la un consens. Ilie Bolojan a spus inițial că va face propunerea de ministru al Educației pe parcursul lunii ianuarie, lucru care a devenit improbabil, spun surse politice pentru HotNews.

După demisia lui Daniel David, din 22 decembrie, HotNews a scris că Ilie Bolojan îi ia în calcul pe Marilen Pirtea (deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara) sau pe Luciana Antonci (consilieră a premierului și fostă inspectoare școlară).

Pe parcursul lunii ianuarie Ilie Bolojan a avut discuții cu cei doi, conform surselor HotNews, însă nu s-a ajuns la nicio decizie.

În cea mai recentă ședință a Biroului Politic Național al PNL, de luni, care a avut loc la Vila Lac, subiectul nu a fost discutat deloc, spun surse din partid. Nici la precedenta ședință, din 19 ianuarie, liderii PNL nu au vorbit despre cine ar trebui să ocupe funcția din Guvern care revine PNL.

„Chestiunea este în atenția premierului”

Premierul Ilie Bolojan declara în 13 ianuarie, la TVR, că planul este ca „până la finalul acestei luni să avem un ministru nou care să poată lucra, alături de ceilalți colegi, la buget”.

„Analizăm variantele pe care le avem şi, aşa cum am spus, după o decizie pe care PNL, care susţine acest portofoliu, o va lua, vom veni cu o propunere în luna ianuarie”, explicase și anterior Ilie Bolojan, 3 ianuarie, la Digi24.

HotNews a întrebat-o miercuri pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, dacă premierul Ilie Bolojan va face propunerea de ministru al Educației până la finalul acestei săptămâni sau decizia urmează să fie luată în februarie. Ea a transmis că nu deține informații suplimentare pe subiect. Premierul Ilie Bolojan se află, până mâine, într-o vizită oficială în Germania.

Întrebată, de asemenea, dacă Ilie Bolojan a avut discuții în această perioadă cu Marilen Pirtea, Luciana Antoci sau alți posibili candidați pentru funcția de ministru al Educației, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a spus că „nu am aceste informații concrete, dar în mod cert chestiunea este în atenția premierului”.

Decizia poate fi amânată încă o lună

„S-ar putea să se amâne decizia până când stabilim bugetul. Nu am mai discutat”, au declarat miercuri surse din PNL pentru HotNews.

Bugetul pentru anul 2026 va fi adoptat, în cel mai optimist scenariu, în a doua parte a lunii februarie. Înainte de buget, planul Guvernului și al coaliției de guvernare este să fie adoptate proiectele de legi referitoare la reforma administrației și proiectul care are în prim-plan relansarea economică – proiecte care au stârnit noi tensiuni în coaliție.

Nu este clar, astfel, când va fi discuția despre cine poate prelua ministerul Educației.

Interimatul lui Bolojan la Educație expiră pe 28 februarie

Premierul Ilie Bolojan a preluat funcția de ministru interimar al Educației în 14 ianuarie, la peste 20 de zile de când Daniel David își anunțase oficial demisia. Bolojan poate ocupa în mod interimar și funcția de ministru al Educației cel mult 45 de zile, conform legii. Acest termen expiră, în acest caz, în 28 februarie.

Totuși, dacă termenul de 45 este depășit, nu există sancțiuni. În trecut, Bolojan a stat interimar pe funcția de vicepremier lăsată liberă de Dragoș Anastasiu mai mult de 45 de zile.