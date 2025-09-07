Profesorii protestează în stradă în prima zi de școală: miting la Guvern și Cotroceni / Programul și traseul manifestației

Cele trei mari federații sindicale din educație au anunțat organizarea unui amplu protest luni, 8 septembrie 2025, în prima zi de școală, la București.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” au transmis că acțiunea va începe la ora 10:00 în Piața Victoriei, cu un miting și pichetarea sediului Guvernului.

Între orele 12:00 și 13:30 protestatarii vor porni în marș spre Palatul Cotroceni, pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești.

În fața Administrației Prezidențiale va avea loc un nou protest, până la ora 14:30, urmat de defluirea participanților.

Sindicatele acuză Guvernul că, prin Legea 141/2025, a generat „haos în educație”. Potrivit comunicatului semnat de liderii celor trei federații, măsurile adoptate au dus la creșterea numărului de clase cu predare simultană, pierderea locurilor de muncă pentru mii de suplinitori calificați și desființarea a sute de unități școlare.

Liderii sindicali îi cer ministrului Educației, Daniel David, să își asume public responsabilitatea pentru situație și să își dea demisia.

„Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas, ministrul educației, Daniel David, nu recunoaște problemele grave generate de aceste decizii pripite luate de Guvern și ne cere să îi fim alături și să construim împreună viitorul educației. Îl întrebăm pe domnul ministru de ce nu ne-a consultat și când a gândit aceste „reforme“? De ce a luat aceste măsuri ce au crescut numărul elevilor care învață în sistem simultan, ce au lăsat mii de suplinitori calificați fără loc de muncă, ce au dus la dispariția a sute de unități de învățământ?

Domnule ministru, recunoașteți public că ați generat haos în învățământ și prezentați-vă demisia de onoare!”, se arată în mesajul sindicaliștilor.

Liderii sindicatelor din educație au precizat că protestul nu are caracter politic și cer societății civile și partidelor să nu încerce să instrumentalizeze acțiunea. În plus, aceștia le solicită părinților și elevilor să înțeleagă motivele protestului, chiar dacă manifestația coincide cu prima zi de școală.

„Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ȚĂRI”, au mai spus liderii sindicali Simion Hăncescu, Marius Ovidiu Nistor și Anton Hadăr.

Organizatorii își cer scuze pentru blocajele de trafic generate de marș, dar susțin că protestul este „ultima soluție”, după mai bine de cinci săptămâni de pichetări în fața Ministerului Educației și a Guvernului.

Mesajul transmis de ministrul Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, duminică, că „școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții”.

David susține că înțelege „și dificultățile generate de măsurile fiscal-bugetare, dar și faptul că, dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reformele reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor”.

„Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale. Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase”, a adăugat oficialul.

El consideră că nemulțumirile „trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație”, ci „pentru a construi măsuri/reforme”.

„Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora. Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd si le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a continuat Daniel David.

„Vă invit să facem echipă”

În final, ministrul Educației i-a invitat pe reprezentanții actorilor din sector la colaborare „pentru a construi pe dificultățile din prezent”.

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!”, a conchis ministrul Daniel David.