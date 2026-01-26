Profitul Ryanair s-a prăbușit după decizia drastică luată de Italia în decembrie

Ryanair a înregistrat o scădere a profitului net trimestrial cu 80%, compania aeriană irlandeză fiind lovită în special de amenda enormă pe care i-a aplicat-o în decembrie Italia pentru abuz de poziție dominantă, transmite France Presse.

Prăbușirea profitului net al celui mai mare transportator aerian european a venit după ce autoritatea italiană pentru concurență (AGCM) a amendat compania cu peste 255 de milioane de euro pentru că a împiedicat accesul agențiilor de turism la serviciile sale.

Este vorba de o „amendă nejustificată” care, „după părerea noastră, va fi anulată în apel”, a comentat luni directorul general Michael O’Leary într-un comunicat.

Cu toate acestea, compania a prevăzut, pentru trimestrul încheiat la sfârșitul lunii decembrie, un provizion de 85 de milioane de euro, corespunzând aproximativ unei treimi din această amendă, și a afișat pentru această perioadă un profit net de 30 de milioane de euro, mult inferior celor 149 de milioane realizate cu un an înainte.

În ultimele luni, Ryanair și-a normalizat relațiile cu numeroase agenții de turism online, după un conflict de lungă durată în care le acuza că vând biletele sale cu un cost suplimentar.

Însă, pentru AGCM, compania aeriană irlandeză „a pus în aplicare o strategie abuzivă” menită să complice asocierea zborurilor Ryanair cu alte servicii de către agențiile de turism, cel puțin între aprilie 2023 și aprilie 2025.

Rezultatul trimestrial al Ryanair a fost, de asemenea, afectat de efectele negative ale cursului de schimb și de faptul că, cu un an înainte, compania beneficiaseră de o despăgubire pentru întârzierea livrării avioanelor Boeing, care a „umflat” atunci rezultatul.