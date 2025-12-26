Prognoza specială pentru București. Cum va fi vremea în a doua zi de Crăciun și de Sfântul Ștefan

Temperaturile din timpul nopții vor rămâne negative în următoarele zile, cu dimineți reci și maxime pozitive spre orele prânzului, potrivit meteorologilor.

În a doua zi de Crăciun, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h în timpul zilei, potrivit prognozei speciale pentru București făcută de ANM.

Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -6…-3 grade. În a doua parte a intervalului va fi ceață cu depunere de chiciură.

De Sfântul Ștefan, pe 27 decembrie, cerul va fi variabil, cu probabilitate mare de ceață sau nori joși dimineața. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -5…-2 grade.

Duminică, 28 decembrie, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de 5…7 grade, iar minima de -4…-2 grade.

Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică, 28 decembrie.

Sursă foto: Dreamstime.com