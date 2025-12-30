Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise magazinele Kaufland în perioada Revelionului

Magazinele Kaufland vor avea program special cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Vedeți mai jos programul de funcționare astfel încât să vă puteți organiza cumpărăturile la final de an.

Program Kaufland Revelion 2026

În 30 decembrie 2025, magazinele vor fi deschise de la 07:00, iar ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. (Magazinul Kaufland Sibiu Mall respectă programul centrului comercial.)

Pe 31 decembrie 2025, majoritatea magazinelor vor funcționa între 07:00 și 18:00, iar unitatea din Sibiu Mall se aliniază programului centrului comercial.

Joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele vor fi închise, iar din 2 ianuarie 2026 magazinele vor avea program scurt, cu deschidere la 09:00 și închidere la 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.